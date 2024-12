Heilbronn. (rüb/pm) Zum 24. Mal wird Heilbronn über Weihnachten zum Sehnsuchtsort tausender Zirkusfans: Beim Heilbronner Weihnachtscircus treffen sich jedes Jahr über 80.000 kleine und große Freunde der Manege zu einem der spektakulärsten Zirkusevents in Baden-Württemberg. In diesem Jahr gastiert der Weihnachtscircus vom heutigen Mittwoch bis Dreikönig, 6. Januar, auf der Theresienwiese.

Mit dabei ist das größte Artistenensemble, das es jemals im Heilbronner Weihnachtscircus gegeben hat: Über 60 Zirkusstars aus Japan und China, Argentinien und Mexiko, Kanada und Spanien, Italien und Chile geben sich ein Stelldichein am Neckarufer und präsentieren ihre preisgekrönten Darbietungen.

Auf die Besucher wartet ein Rausch aus Licht und Farben, Emotionen und Sensationen in einer atemberaubenden Inszenierung. Fast 200 Mitarbeiter sowie Artisten aus aller Welt gestalten den zweitgrößten Weihnachtscircus Deutschlands.

An der Spitze steht Sascha Melnjak, seit 24 Jahren Veranstalter des riesigen Weihnachtsspektakels. Er behält trotz aller Herausforderungen die Ruhe: "Wir haben uns ja rasant weiterentwickelt: neue Zeltanlagen, neues Licht, neuer Sound – alles toll und wunderschön, aber auch extrem herausfordernd, wenn es einwandfrei funktionieren soll."

Auch bei den Künstlerinnen und Künstlern sind die Erwartungen an die perfekte Szenerie für ihre Darbietungen hoch. "Wir haben hier die besten Artistinnen und Artisten sowie die größten Truppen der Welt. Das sind absolute Vollprofis, aber auch sehr sensible und kreative Menschen. Die Nummern sind sensationell und gehen an die Grenzen des Machbaren. Sie brauchen sehr viel Zeit für die Vorbereitung, für ausgedehnte Trainingseinheiten und für die Pflege sowie den Aufbau der teilweise riesigen und komplizierten Requisiten. Bei über 60 Akteuren ist das gar nicht so einfach. Ohne genaue Planung und entsprechendes Zeitmanagement regiert das Chaos", so Melnjak.

Das Programm ist wieder äußerst vielversprechend: 16 Chinesinnen und Chinesen jonglieren mit ebenso vielen zerbrechlichen Vasen, eine Gruppe junger Japanerinnen tanzt synchron auf Einrädern, unzählige südamerikanische Artisten fliegen im größten doppelten Flugtrapez durchs Zelt.

Aus Spanien kommen Künstler, die mit einem Trampolin ganze Häuserwände erklimmen, und Lea Toran Jenner, die Weltmeisterin auf dem Cyr Wheel, sorgt mit ihrem Partner Francis Perreault für poetische Momente. Das ist jedoch nur eine kleine Auswahl aus einem Programm, das im Genre "Zirkuskunst" Weltniveau erreicht.

Insgesamt 14 sehr unterschiedliche Top-Acts machen diesen Weihnachtscircus zum größten Zirkusspektakel, das Heilbronn und die Region je erlebt haben. "Wir wollen mit unserem Publikum gemeinsam unvergessliche Momente erleben, und selbst unsere treuesten Fans, die die hohe Qualität unserer Produktionen kennen, sollen nach dieser Show komplett geflasht sein. Das wäre jedenfalls mein Wunsch zu Weihnachten. Deshalb ist bei uns ab dem 18. Dezember jeden Tag Bescherung", freut sich Sascha Melnjak.

Premiere hat der Heilbronner Weihnachtscircus am heutigen Mittwoch mit einer Familienvorstellung um 15.30 Uhr und einer festlichen Abend-Gala um 20 Uhr. Die weiteren Vorstellungen sind bis zum 6. Januar täglich um 15.30 und 20 Uhr. An Heiligabend gibt es nur eine Vorstellung um 14 Uhr. Am Neujahrstag, 1. Januar, ist spielfrei und am Montag, 6. Januar, gibt es eine Dank- und Abschiedsvorstellung um 15.30 Uhr. Zudem gibt es wegen großer Nachfrage drei Zusatzvorstellungen: Freitag, 27. Dezember, Samstag, 28. Dezember, und Sonntag, 29. Dezember, jeweils um 11 Uhr.

Info: Eintrittskarten sind im Vorverkauf unter www.weihnachtscircus.com erhältlich.