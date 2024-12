Osterburken. (F) "Gut beschirmt" waren die Besucher bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts am Samstag auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Kein Schnee rieselte vom Himmel, sondern Regentropfen klopften auf die aufgestellten Holzhütten und Zelte. Der Regen ließ aber bald nach, und es herrschte eine heitere vorweihnachtliche Stimmung.

Nach den musikalischen Klängen des Fanfarenzuges der Stadt begrüßte Bürgermeister Jürgen Galm die Marktbesucher. Wenn man über den Weihnachtsmarkt schlendere, dann wecke das eine Vorfreude auf das "Fest der Feste" und stimme auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage ein, so Galm.

Der örtliche Gewerbeverein hatte zusammen mit den mitwirkenden Vereinen erneut ein attraktives Programm zusammengestellt. Galms Dank galt neben den beiden Vorsitzenden des Gewerbevereins, Gunter Hofmann und Erwin Knörzer-Ehrenfried, mit der schon traditionellen Gewinn- und Verlosungsaktion, auch den vielen Mitwirkenden und Vereinen für die Beteiligung am Weihnachtsmarkt. Bürgermeister Galm dankte auch dem anwesenden Nikolaus, seit 25 Jahren sei Robert Herbinger-Moser hier aktiv und verteile Geschenke.

Der Nikolaus verteilte wieder Geschenke. Foto: privat

Der Vorsitzende des Gewerbevereins, Gunter Hofmann, freute sich, dass schon zur Eröffnung so viele Besucher gekommen waren. Er bedankte sich bei allen, die sich am vielfältigen weihnachtlichen Programm oder am "Hüttenzauber" beteiligten. Er erinnerte auch an die laufende Weihnachtsaktion des Gewerbevereins, bei der es viele Preise zu gewinnen gebe. Vonseiten des Vereins wünschte er viel Spaß auf dem Markt und ein besinnliches Weihnachtsfest.

Mit Spannung erwarteten dann die Kinder die Ankunft des Nikolauses, der mit zwei prall gefüllten Säcken auf dem Rücken auf dem Brunnenrand Platz nahm und an die Kinder kleine Geschenke und einen Schokonikolaus verteilte. Schüler der Schule am Limes, der Chor der Realschule sowie die Kinder des Kindergartens aus Schlierstadt hatten derweil schon das musikalische Programm eröffnet und spielten und sangen weihnachtliche Lieder.

Unterhalten wurden die Besucher auch von der Saxofongruppe der GTO-Bigband und der Jagdhornbläsergruppe Bauland, die das musikalische Programm an diesem Tag abschloss. Die aufgestellten Feuerstellen auf dem Marktplatz luden bei nasskaltem Wetter am späten Nachmittag und in den Abendstunden im Lichterglanz zum weiteren Verweilen ein.

Sehr gut besucht war der Weihnachtsmarkt auch bei viel Sonnenschein am Sonntag. Der Nikolaus verteilte wieder seine Geschenke. Begeistert waren die vielen Besucher über den gesanglichen und musikalischen Leckerbissen beim traditionellen Weihnachtssingen in der katholischen Kirche. Hubert Heffele freute sich in seinem Grußwort, dass dieses traditionelle Weihnachtssingen wieder stattfinden konnte.

Die Osterburkener Chöre, bestehend aus Sängerinnen und Sängern der Chorgemeinschaft "Frohsinn", dem evangelischen und katholischen Kirchenchor unter der Leitung von Dirigentin Annemarie Moser und dem Männerchor der Sängergruppe I unter der Leitung von Dirigent Fabian Frank, sangen wie auch die von der Musikschule Bauland beteiligten jungen Sängerinnen Olivia Fink und Leni Ernst besinnliche Weihnachtslieder.

Die Konzertstunde, für die es viel Beifall der Besucher gab, endete mit dem gemeinsam gesungenen Lied "O du fröhliche". Von den Besuchern gab es viel Beifall. Die musikalische Gesamtleitung lag in den Händen von Nikola Irmai-Koppányi, die auch am Klavier begleitete.

Das traditionelle Weihnachtssingen der Osterburkener Chöre in der katholischen Kirche bereicherte das Weihnachtsmarktprogramm. Foto: privat

Am Nachmittag wurde eine historische Stadtführung angeboten. Die Bläsergruppe des Musikvereins Schlierstadt und der Musikverein Osterburken beendeten mit weihnachtlichen Liedern das musikalische Programm an diesem Tag.

Eine Besonderheit war erneut das an beiden Tagen angebotene Ponyreiten der Pferdefreunde Osterburken. Die KjG- Gruppe aus Osterburken bot im Saal des Bernhardusheims Kaffee und schmackhaften Kuchen an. Die teilnehmenden Vereine sorgten in ihren weihnachtlich gestalteten Hütten für viele kulinarische Speisen. Die katholische Jugend bot Kinderpunsch, Waffeln und Glühwein an, die DLRG Osterburken Crêpes und der Fanfarenzug Osterburken Grillspezialitäten und Getränke. Bei der "Hexengruppe" gab es Grünkern- und Gulaschsuppe sowie Glühwein. Ein schmackhaftes Essen gab es beim Dart-Club Osterburken mit Chili, zudem gab es dort Jagertee und alkoholfreie Getränke, an der Hütte des SV Osterburken gab es Hotdogs, Kinderpunsch und Bier. Der Obst- und Gartenbauverein schenkte Liköre, Weinbrände und Schnäpse aus.

An den Marktständen gab es viele unterschiedliche Deko- und Geschenkartikel, Strickwaren, Drechsel- und Bastelarbeiten sowie Honig und Marmelade zu erwerben. Der Mehrgenerationentreff Osterburken war mit einem Infostand vertreten. Viel Beachtung und Anerkennung fand die begleitende Bilderausstellung der BSW-Fotogruppe zu ihrem 50-jährigen Bestehen im Foyer des Rathauses.

Der Gewerbeverein zog am späten Nachmittag die ersten Gewinner seiner Glücksscheinaktion. Eine fröhliche weihnachtliche Stimmung herrschte bis in den Abend hinein.