Osterburken/Pune. (pm) Pünktlich zum 75-jährigen Firmenbestehen hat die AZO-Gruppe ihre internationale Präsenz erweitert. "Durch die Übernahme des bisherigen Vertretungspartners Vedic Pac Systems in Indien hat das Unternehmen einen wichtigen strategischen Schritt zur Stärkung seiner Position auf dem asiatischen Markt vollzogen", heißt es in einer Pressemitteilung von AZO.

Die Entscheidung für den indischen Markt fiel nicht zufällig, wie Lukas Zimmermann, Business Development AZO Holding, berichtet. Indien verzeichnete 2023 ein beachtliches Wirtschaftswachstum mit einer BIP-Wachstumsrate von 8,2 Prozent und übertraf damit die ursprünglichen Prognosen deutlich. Laut Rajesh Nath, Geschäftsführer des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) Indien, erlebt das Land branchenübergreifend ein starkes Wachstum, insbesondere im Bausektor, der durch umfangreiche Infrastrukturprojekte der Regierung gefördert wird. Die wachsende Mittelschicht, die bis 2027 voraussichtlich rund 300 Millionen Menschen umfassen wird, bietet zudem ein enormes Marktpotenzial.

Der für die AZO-Gruppe und nun auch für Vedic Pac Systems zuständige technologische und technische Geschäftsführer, Daniel Auerhammer, betont, dass sich die AZO-Gruppe mit dieser Integration den Zugang zu einem Pool hochqualifizierter Fachkräfte im Bereich Softwareentwicklung und Programmierung gesichert habe. Indien gelte als ein Zentrum für IT-Expertise und Innovation. Dieser strategische Zug ermögliche es der AZO-Gruppe, sein Entwicklungsteam zu erweitern und von den Fähigkeiten und dem Wissen der indischen OT-Spezialisten (operative Technologie) zu profitieren. Dies solle die Entwicklung neuer Produkte beschleunigen und die bestehenden Softwarelösungen kontinuierlich verbessern.

Ein entscheidender Faktor für die Übernahme sei auch das Bestreben, die Kundenbedürfnisse noch besser zu erfüllen. Ein kompetenter lokaler Vertriebs- und Servicepartner sei daher der Schlüssel zum erfolgreichen Markteintritt in Indien. Mit der Integration von Vedic Pac Systems habe sich AZO diesen wichtigen Marktzugang gesichert.

Jan-Wilko Helms, Geschäftsführer und verantwortlich für die vertrieblichen Tätigkeiten der AZO-Gruppe und nun auch für Vedic Pac Systems, betont die strategische Bedeutung dieser Akquisition: "Mit der Übernahme unseres langjährigen Partners Vedic Pac Systems verstärkt die AZO Group ihre Initiative im wichtigen Markt Südasien. Gerade im aktuellen geopolitischen Kontext ist dies eine strategisch wichtige Entscheidung. Wir übernehmen ein hochmotiviertes Vertriebsteam, das bereits sehr gut im Markt positioniert ist."

Helms ergänzt, dass diese Übernahme nicht nur eine Stärkung der Marktpräsenz bedeute, sondern auch eine Investition in die Zukunft. Durch die Integration des erfahrenen indischen Teams gewinne AZO wertvolles lokales Know-how und könne die Kundenbedürfnisse in dieser Region noch besser bedienen. Die langjährige Partnerschaft mit Vedic Pac Systems habe bereits eine solide Basis geschaffen, auf der nun aufgebaut und das Wachstum in Südasien weiter vorangetrieben werden könne.

Diese Übernahme stellt auch insofern ein Novum für AZO dar, als dass das Unternehmen die bisherige Struktur von Vedic Pac beibehält. Neben der breiten Aufstellung in zahlreichen Branchen profitiere AZO nun von der besonderen Expertise von Vedic Pac Systems im Bereich Süßwaren – was insbesondere für die Aktivitäten in der Region von Bedeutung sein werde. Aus diesem Grund firmiert das Unternehmen nun unter dem Namen Vedic Pac Systems, a Member of AZO Group.

"Die Integration von Vedic Pac Systems in die AZO Group ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie unseres Unternehmens. Durch die enge Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den Standorten wollen wir unsere Innovationskraft weiter stärken und unsere Marktposition ausbauen", so Lukas Zimmermann.

Die AZO-Gruppe zeige sich zuversichtlich, dass dieser Schritt sowohl dem Unternehmen als auch seinen Kunden weltweit zugutekommen wird.