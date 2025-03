Osterburken. (dore/pm) Die Containeranlagen stehen auf dem Adolf-Zimmermann-Platz vor der Baulandhalle in Osterburken bereit – jetzt fehlt nur noch, dass sie mit Leben gefüllt werden. Am Freitag, 14. März, ist es so weit.

Dann werden die Mitarbeiter der Hauptstelle Osterburken der Sparkasse Neckartal-Odenwald einziehen. Natürlich nur vorübergehend: Der Umzug wird notwendig, weil das