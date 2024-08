Osterburken. (pm) Nach einer umfangreichen Umbauphase von 17 Monaten sind die Bauarbeiten im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Sparkasse Neckartal-Odenwald in Osterburken abgeschlossen. Planmäßig erfolgte die Übergabe der fertiggestellten Räume des ersten Bauabschnitts an die Mieter, die Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken und das Büro Walter Ingenieure.

Zu diesem freudigen Anlass begrüßte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Michael Krähmer, Bürgermeister Jürgen Galm in den vollständig renovierten Räumlichkeiten. Im Beisein von Sparkassendirektor Martin Graser, Andreas Müller, Leiter der Organisationsabteilung der Sparkasse, und dem Leiter Bauwesen und Verwaltung, Eberhard Dörr, sowie Geschäftsführer Thomas Link vom Architektenbüro Link hieß Krähmer die neuen Mieter willkommen: "Wir freuen uns sehr, dass wir langjährige Mieter finden konnten und der frühere Leerstand der Vergangenheit angehört. Unserem Architektenteam ist es gemeinsam mit den beteiligten Handwerksbetrieben, die größtenteils aus der Region stammen, hervorragend gelungen, das ehemalige Verwaltungsgebäude in einem zeitgemäßen Ambiente erstrahlen zu lassen," so Krähmer.

So soll der Kopfbau der Hauptstelle der Sparkasse Neckartal-Odenwald in Osterburken aussehen, wenn die Umbaumaßnahmen, die im Herbst beginnen, in rund zwei Jahren abgeschlossen sind. Die Sparkasse investiert einen siebenstelligen Betrag. Foto: Sparkasse Neckartal-Odenwald

In den vergangenen Monaten wurde der komplette Längsbau der Sparkasse saniert. Es sind moderne Räumlichkeiten nach den Anforderungen der Mieter sowie unter Nachhaltigkeitsaspekten entstanden. Bestehende hochwertige Bauteile wurden mit neuen Elementen ergänzt. Dies führt sowohl zu optischen als auch zu funktionalen Verbesserungen. Ab 2025 werden den Mietern elf E-Ladestationen zur Verfügung stehen. Des Weiteren wurde ein barrierefreier Zugang ermöglicht. Eine besondere bauliche Verbesserung ist der neu errichtete 40 Quadratmeter große Balkon, der den Besuchern der Tagespflege zur Verfügung steht.

Auch Bürgermeister Jürgen Galm äußerte sich erfreut über die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts: "Der Umbau ist angesichts besonders vom Rückgang des Einzelhandels geprägten Veränderungen ein bedeutender Schritt für unsere Stadtentwicklung in Osterburken und zur Belebung unserer Innenstadt. Unser Ziel ist es, einen attraktiven und lebendigen Stadtkern zu schaffen. Ein herzliches Dankeschön gilt der Sparkasse für ihre große Investition und den beiden Mietern für ihr Vertrauen in dieses Objekt."

Im Herbst beginnt nun der nächste Abschnitt dieser umfangreichen Baumaßnahme – der Umbau des Kopfbaus der Hauptstelle. Dieser wurde im Jahr 1973 erbaut und entspricht nicht mehr den heutigen Technik- und Brandschutzanforderungen. Für eine zukunftsorientierte Nutzung wird das Gebäude komplett entkernt. Am gewohnten Standort entsteht künftig ein Sparkassengebäude in einem neuen Erscheinungsbild im Stadtkern von Osterburken. In den hell und freundlich gestalteten Räumlichkeiten werden sowohl den Kunden der Sparkasse moderne Beratungsplätze als auch den Mitarbeitern der Sparkasse attraktive Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Ein barrierefreier Zugang und die Umgestaltung der Außenlage mit zusätzlichen Parkplätzen runden den Umbau ab.

"Wir investieren einen siebenstelligen Betrag hier am Standort Osterburken. Mit der Sanierung des Gebäudes setzen wir auf eine nachhaltigere Zukunft, auf die wir großen Wert legen. Die Betonelemente der bisherigen Fassade werden durch hochwertig gedämmte Glas- und Holzelemente ersetzt. Das Dach wird teilweise begrünt und mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet, die den Strombedarf der Geschäftsstelle abdecken wird. Darüber hinaus sind die Installation von Ladestationen für E-Mobilität sowie der Einbau einer Wärmepumpenheizung geplant. Die Sanierung ist auch ein Impuls für die regionale Wirtschaft, denn die Handwerkerleistungen werden möglichst an regionale Unternehmen vergeben", erklärte der Vorstandsvorsitzende Krähmer.

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden im Erdgeschoss die Sparkassengeschäftsstelle sowie die Verbundpartner der Sparkasse, die LBS Süd, die Sparkassenversicherung und die Sparkassen-Immobiliengesellschaft, einziehen. Im Obergeschoss entstehen 436 Quadratmeter modernste Gewerbe- und Praxisflächen mit neusten Energiestandards in bester Lage von Osterburken.

Nach der derzeitigen Planung ist eine Bauzeit von ca. 24 Monaten vorgesehen. Während der Umbauarbeiten des Hauptgebäudes wird die Sparkassengeschäftsstelle in eine Containeranlage einziehen. Diese wird in fußläufiger Nähe zum Sparkassengebäude errichtet. Diese Investition unterstreicht die Verbundenheit der Sparkasse Neckartal-Odenwald mit der Region und ist ein Bekenntnis zu ihrem Standort in Osterburken.