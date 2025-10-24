Osterburken/Mosbach. (dore/ahn) Zwei ukrainische Staatsangehörige sind am Freitag am Landgericht Mosbach wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu fünfeinhalb bzw. fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Richterin Dr. Barbara Scheuble sah es als erwiesen an, dass die 42 und 40 Jahre alten Männer in der Nacht vom 7. auf den 8.