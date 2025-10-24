Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Osterburken

Opfer versucht anzuzünden - zwei Männer wegen versuchten Mordes verurteilt

Zwei Ukrainer sollen einen Mann mit Benzin übergossen haben und wollten ihn offenbar auch anzünden. Jetzt fiel das Urteil am Landgericht Mosbach.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 13:45 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
Im Bereich der Kreuzung zur Bahnhofstraße in Osterburken soll die Tat passiert sein. Foto: Dominik Rechner

Osterburken/Mosbach. (dore/ahn) Zwei ukrainische Staatsangehörige sind am Freitag am Landgericht Mosbach wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu fünfeinhalb bzw. fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Richterin Dr. Barbara Scheuble sah es als erwiesen an, dass die 42 und 40 Jahre alten Männer in der Nacht vom 7. auf den 8.

