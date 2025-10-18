Samstag, 18. Oktober 2025

zurück
Plus Osterburken

Netto-Markt öffnet erst am 4. November

Die Filiale des Lebensmitteldiscounters sollte ursprünglich am Dienstag wiedereröffnet werden. Seit Monaten laufen Umbauarbeiten.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 49 Sekunden
Die Wiedereröffnung des Netto-Markts in Osterburken wurde um zwei Wochen verschoben. Foto: dore

Osterburken. (dore) Eigentlich sollte der Netto-Markt in Osterburken nach den Umbauarbeiten am Dienstag, 21. Oktober, wieder für die Kunden geöffnet sein. Doch daraus wird nichts: Wie Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, auf Nachfrage der RNZ mitteilte, wurde der ursprünglich geplante Wiedereröffnungstermin verschoben.

"Die Wiedereröffnung

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.