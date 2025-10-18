Osterburken. (dore) Eigentlich sollte der Netto-Markt in Osterburken nach den Umbauarbeiten am Dienstag, 21. Oktober, wieder für die Kunden geöffnet sein. Doch daraus wird nichts: Wie Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, auf Nachfrage der RNZ mitteilte, wurde der ursprünglich geplante Wiedereröffnungstermin verschoben.

"Die Wiedereröffnung