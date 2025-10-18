Netto-Markt öffnet erst am 4. November
Die Filiale des Lebensmitteldiscounters sollte ursprünglich am Dienstag wiedereröffnet werden. Seit Monaten laufen Umbauarbeiten.
Osterburken. (dore) Eigentlich sollte der Netto-Markt in Osterburken nach den Umbauarbeiten am Dienstag, 21. Oktober, wieder für die Kunden geöffnet sein. Doch daraus wird nichts: Wie Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, auf Nachfrage der RNZ mitteilte, wurde der ursprünglich geplante Wiedereröffnungstermin verschoben.
"Die Wiedereröffnung