Montag, 11. August 2025

Open-Air-Konzert

"Heimatsound" mit Café del Mundo ist ausverkauft

Das "Heimatsound Open-Air" am 16. August in Buchen ist restlos ausverkauft. 2000 Fans erwartet ein Abend mit "Café del Mundo" und der Neuen Philharmonie Frankfurt.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 16:00 Uhr 34 Sekunden
Das „Heimatsound-Festival“ 2025 ist ausverkauft. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Gute Nachricht für die Veranstalter, schlechte Kunde für alle Kurzentschlossenen: Das "Heimatsound Open-Air" am Samstag, 16. August, am Wartturm ist bereits ausverkauft. Dies teilten "Café del Mundo" der RNZ mit.

Gemeinsam mit der Neuen Philharmonie Frankfurt und musikalischen Überraschungsgästen stellen Jan Pascal und Alexander Kilian vor 2000 Zuhörern ihr neues Programm "Guita Revolution" vor. Sie sind auf den Bühnen dieser Welt zuhause und begeisterten ihr Publikum mit dem mitreißenden Sound ihrer Flamenco-Gitarren.

Der Höhepunkt ihres Konzertjahres steigt aber Jahr für Jahr nicht in Berlin, London oder Madrid, sondern in Buchen: beim – inzwischen sechsten – "Heimatsound Open-Air" vor der malerischen Kulisse des Wartturms.

Einlass ist um 18 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr und findet auch bei Regen statt. Wer nicht zu Fuß zum Wartturm gehen will oder kann, kann den Shuttleservice nutzen: Im Zehn-Minuten-Takt fahren die Busse vom Busbahnhof sowie vom Schulzentrum in der Eberstadter Straße zum Eventgelände.

Rüdiger Busch
