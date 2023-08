Odenwald/Tauber. (afa/RNZ) Im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 11038 gestiegen. Das sind 92 Arbeitslose (0,8 Prozent) mehr als im Juni und 662 (6,4 Prozent) mehr als im Juli 2022. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 auf 3,2 Prozent gestiegen. In Baden-Württemberg liegt die Arbeitslosenquote wie im Juni bei 3,8 Prozent.

"Es sind vor allem die unter 25-Jährigen, die im Ferienmonat Juli arbeitslos werden", erklärt Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, und hat dafür auch eine einfache Erklärung parat: "Schulen, Ausbildungen oder Überbrückungszeiten enden, und für viele junge Leute geht es erst nach den Sommerferien weiter. Wer noch keinen Plan für die weitere berufliche Laufbahn hat, wird von uns jetzt intensiv betreut."

Im Juli wurden im Agenturbezirk 888 neue Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 45 (5,3 Prozent) mehr als im Vormonat und 325 (26,8 Prozent) weniger als im Juli 2022. Insgesamt waren 8025 Stellen gemeldet, 145 (1,8 Prozent) mehr als im Juni und 514 (6 Prozent) weniger als im Juli 2022.

"Sowohl der Zugang wie auch der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen ist im Vergleich zu 2022 zurückgegangen, ebenso die Beschäftigung im Bereich der Personaldienstleister", erklärt Giesen. "Dies sind Hinweise auf eine Eintrübung am Arbeitsmarkt. Gleichzeitig sind weiterhin aber über 8000 freie Arbeitsstellen gemeldet. Der Markt ist also nach wie vor aufnahmefähig – Arbeitskräfte sind dringend gesucht."

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,6 % (Juni: 3,5 Prozent). Im Juli waren im Kreis 2930 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 57 (2 Prozent) mehr als im Juni und 193 (7,1 Prozent) mehr als im Juli 2022. Auf den Bereich Mosbach entfielen davon 1582 Arbeitslose (+ 18), auf den Bereich Buchen 1348 (+ 39). 683 Personen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 630 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber im Landkreis haben 160 Stellenangebote gemeldet, das sind 14 (9,6 Prozent) mehr als im Juni und 8,6 Prozent weniger als im Juli 2022. Der Gesamtbestand an Stellenangeboten lag bei 1286, 1,3 Prozent mehr als im Juli 2022.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,9 Prozent (Juni: 3 Prozent). Im Juli waren dort 2261 Arbeitslose gemeldet, 41 (1,8 Prozent) weniger als im Juni und 111 (5,2 Prozent) mehr als im Juli 2022. 653 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 702 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber im Nachbarkreis haben 295 Stellen gemeldet, 100 (25,3 Prozent) weniger als im Juni und 16,2 Prozent weniger als im Juli 2022. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag mit 2569 um 9,2 Prozent unter dem Wert vom Juli 2022.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung (Rechtskreis SGB II) 5765 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) 5273. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung (SGB II) am gesamten Bestand betrug 52,2 Prozent.

Von den 2930 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1570 vom Jobcenter betreut (1406 im Juli 2022). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Landkreis betreuten zum Stichtag 1360 Arbeitslose (1331 im Juli 2022).

"Zahlreiche freie Ausbildungsplätze für den Beginn im September in allen Branchen sind bei uns noch gemeldet. Zusammen mit unserer Berufsberatung können alle, die noch keine feste Zusage haben, ihre Möglichkeiten checken", so das Angebot von Elisabeth Giesen.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober vergangenen Jahres haben Arbeitgeber im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 5645 Ausbildungsstellen gemeldet, das sind 6,9 % mehr als vor einem Jahr. Im gleichen Zeitraum haben sich 2744 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet, das sind 13,6 Prozent mehr als vor einem Jahr.