Bergstraße/Odenwaldkreis. (coe) Bis Ende Februar 2024 werden im Auftrag von Hessen Mobil im Odenwaldkreis und Kreis Bergstraße Sträucher und Bäume zurückgeschnitten. Dies soll die Verkehrssicherheit erhöhen, denn mit dem Rückschnitt wird sichergestellt, dass Äste entlang der Straßen nicht die Sicht auf die Fahrbahn, die Verkehrsschilder und andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer versperren.

Unter anderem wird an der Bundesstraße B460 zwischen Krumbach, Hüttenthal und Hetzbach, der B45 zwischen Höchst und Beerfelden, der B37 bei Neckarsteinach, sowie an der Landesstraße L3120 bei Beerfelden und der Kreisstraße K67 bei Zwingenberg der Gehölzbestand verjüngt. Dabei werden Sträucher "auf Stock" gesetzt, also in einer Höhe von 10 bis 20 Zentimetern über dem Boden abgeschnitten, damit sie verjüngt wieder austreiben können und keine gefährlichen Hindernisse werden. Durch den regelmäßigen Rückschnitt bleiben Pflanzen sowie deren Wurzeln gesund. Die Erde wird gefestigt und Erdrutsche werden vermieden.

Großflächigere Gehölzpflegearbeiten werden außerdem an der Landesstraße L3119 zwischen Finkenbach und Beerfelden, an der L3211 zwischen Kailbach und der Landesgrenze zu Baden-Württemberg sowie entlang der K28 zwischen Affolterbach und Kocherbach notwendig. Um die Gefahr von Unfällen durch herabfallende Äste zu vermeiden, werden hier Kronen eingekürzt und entlang der Straßenböschung Totholz entfernt. Zudem wird das sogenannte Lichtraumprofil freigeschnitten, der Raum für die freie Durchfahrt des Verkehrs.

An der B38 werden des Weiteren zwei Hangsicherungsnetze von Bewuchs freigeschnitten. Die Arbeiten betreffen zum einen den Hang bei Mörlenbach in Fahrtrichtung Weinheim, kurz vor dem Bahnübergang, zum anderen eine Felsabsicherung zwischen Reisen und Saukopftunnel. Alle Arbeiten wurden mit den zuständigen Unteren Naturschutzbehörden abgestimmt und finden in der Regel unter halbseitiger Sperrung statt. Beim Fallen einzelner Bäume kann es notwendig werden, den Verkehr kurzzeitig anzuhalten.

Info: Informationen über Details einzelner, umfangreicherer Maßnahmen von Hessen Mobil findet man auf der Website des Unternehmens. Dort beantworten die Experten auch die 15 häufigsten Fragen rund um das Thema Gehölzpflege:

https://mobil.hessen.de/service/faq-reihe/15-wichtige-fragen-zur-gehoelzpflege