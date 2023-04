Gottersdorf. (pm) Viele tolle Aktionen und ein volles Kreativprogramm warten auf die großen und kleinen Besucher im Odenwälder Freilandmuseum. Es wird gebastelt, geräuchert und gesucht.

Bereits am Karfreitagnachmittag können Kinder im Bereich der Museumsgaststube ausgeblasene Eier unter Anleitung in Serviettentechnik verzieren. Süß und verführerisch wird es am Ostersonntag ab 13 Uhr im Bofsheimer Haus: Dort können Familien unter Anleitung aus gerösteten Kakaobohnen heiße Schokolade herstellen und gleich probieren.

Am Ostermontag ist es dann so weit: Schon gleich hinter dem Eingang, am Dorfbrunnen, kündet der Osterbaum, der traditionell mit Buchs und vielen ausgeblasenen und handbemalten Eiern behängt ist, von einem besonderen Ereignis: Um 12.30, 13.30, 14.30 und ggf. um 15.30 Uhr ist jeweils Suchbeginn für die bunten Eier, die der Museumshase jeweils zuvor auf der Wiese hinter den altehrwürdigen Museumsgebäuden versteckt hat.

Hierbei gibt es parallel aus Gerechtigkeitsgründen getrennte Suchaktionen für Kindergartenkinder und für Kinder über sechs Jahren. Außerdem gibt es ein kleines Eierquiz zu beantworten. Der Tag ist für Familien mit Kindern immer ein besonderes Erlebnis: Ostereiersuchen vor dieser historischen Kulisse weckt bei den Erwachsenen Erinnerungen an die Kindheit und ermöglicht bei den Kindern ein in Erinnerung bleibendes Erlebnis.

Die nächste Veranstaltung, Garten- und Pflanzentage, finden am Samstag, 15., und Sonntag, 16. April, in Kooperation mit dem Gartenbauverband Baden-Württemberg statt. Frühjahrsblüher, Stauden, Saatgut, Gemüse- und Obstgehölze sowie Raritäten und Pilzmyzele gehören zum Sortiment. Ein Pflanzendoktor diagnostiziert anhand mitgebrachter Pflanzenteile Schädlinge und Krankheiten. Am Sonntag finden Fachvorträge zur Düngung sowie zum naturbelassenen Tomatengärtnern statt.

Von Samstag, 29. April, bis Montag, 1. Mai, findet die "Living History"-Veranstaltung "Leben zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges" statt. Vorführende Reenacter gehören zum Verein Mömlinger Regiment Johann Wolf. Zu sehen sein werden Alltagsszenen, historisches Handwerk und Militärlager. Am Samstag, 29. April, findet um 10 Uhr ein vierstündiger Räucher-Workshop zum Räuchern mit Baumharzen statt. Zu diesem kostenpflichtigen Kurs ist eine Anmeldung unter Tel. 06286/320 oder per E-Mail an info@freilandmuseum.com nötig.

"Der frühe Vogel fängt den Wurm", heißt es am Sonntag, 30. April. Für Frühaufsteher findet um 6 Uhr am Morgen eine Vogelstimmenwanderung statt. Diese Veranstaltung findet auf Spendenbasis statt. Eine Anmeldung ist erwünscht.

Info: Das Museum ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Gaststätte ist an Sonn- und Feiertagen von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag sind das Museum und der Biergarten geöffnet. Anmeldung online unter www.freilandmuseum.com oder unter Tel. 06286/320.