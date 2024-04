Obrigheim/Mosbach. (RNZ) An den Neckarbrücken im Bereich der Bundesstraße B292 Umgehung Obrigheim sowie an der Landesstraße L636 Richtung Obrigheim/Diedesheim steht die Reinigung der dortigen Fahrbahnübergänge an. Das teilte das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis am heutigen Mittwoch mit.

Für die Arbeiten sei es notwendig, die Fahrbahn zu sperren, damit die Reinigungsarbeiten vorgenommen werden können. Die Arbeiten sind für den kommenden Montag und Dienstag, 29./30. April, jeweils von etwa 9 bis 15 Uhr geplant.