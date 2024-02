Von Joris Ufer

Obrigheim. Ein Pionier in doppelter Hinsicht: Das Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) war der erste kommerziell genutzte Druckwasserreaktor in Westdeutschland und der erste in Baden-Württemberg, der in den Rückbau ging. Im Mai 2005 wurde hier die Arbeit eingestellt, doch der Rückbau ist immer noch in vollem Gange. Was ist aktuell noch zu tun und was soll danach