Von Stephanie Kern

Obrigheim. Darauf haben sich Störche, Füchse, Schwalben, Dachse, Mäuse und Spatzen jetzt schon wirklich lange gefreut: Vor knapp vier Jahren fiel am evangelischen Kindergarten Schatzkiste in Obrigheim der Startschuss für den Um- und Erweiterungsbau; seitdem hatten die Kinder keinen Außenspielbereich mehr. Am Sonntag wurde dieser nun endlich seiner