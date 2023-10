Neue Gewerbeflächen und Glasfaserausbau

Von Gabriele Eisner-Just

Obrigheim. In Obrigheim stehen momentan Bauthemen im Mittelpunkt. Das zeigte sich schon bei den Bürgerfragen am Anfang der Oktober-Gemeinderatssitzung: Welche Maßnahmen ergreife die Gemeinde in Bezug auf das Asbacher Baugebiet Hofäcker, wollte ein Sitzungsbesucher wissen. Denn seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass das beschleunigte