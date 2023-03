Obrigheim. (pm) In Binau, Mörtelstein und Breitenbronn fiel am Mittwoch um 13.43 Uhr für eine knappe Viertelstunde der Strom aus. Verursacher war ein Biber, der in einem westlich von Obrigheim gelegenen Sumpfgebiet am Heiligenbach aktiv gewesen war. Ein von dem Tier angenagter Baum stürzte in eine Mittelspannungsleitung und löste dadurch den Stromausfall aus.

Der Entstördienst der Netze BW war umgehend vor Ort und konnte in enger Zusammenarbeit mit der Netzleitstelle in Heilbronn die Versorgung rasch wieder herstellen, wie der Netzbetreiber in einer Pressemitteilung schreibt. Nach einigen Umschaltungen im Netz war der Strom in den betroffenen Gebieten dann um 13.56 Uhr wieder da.

Allerdings hatte der Biber ganze Arbeit geleistet: Durch die hohe Last, die der umgestürzte Baum auf die Leiterseile ausübte, waren zwei Betonmasten gebrochen. Außerdem entdeckten die Monteure beim Begutachten der Schadensstelle weitere Bäume, an denen sich der Nager zu schaffen gemacht hatte, und die ebenfalls umzustürzen drohen.

Darum hat die Netze BW entschieden, die Freileitung nicht zu reparieren, sondern sie auf einer Länge von etwa 500 Metern durch ein Erdkabel zu ersetzen. Die Arbeiten dazu sollen kurzfristig erfolgen.

Von dem Übeltäter selbst fehlt übrigens jede weitere Spur …