Der Betonplattenweg von Mörtelstein Richtung Neckar wird saniert, der Gemeinderat vergab die Tiefbauarbeiten an die Firma HLT. Notwendige Forstarbeiten an umsturzgefährdeten Bäumen am Straßenrand müssen warten, bis die Grundstückseigentümer feststehen. Foto: pit