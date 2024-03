Von Ann-Kathrin Frei

Obrigheim. Die Kinder und Jugendlichen in Obrigheim standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der die Räte gleich über drei große Themen diskutierten. Der Punkt, der die Jugendlichen am meisten interessieren dürfte: Auf der ehemaligen Tennisanlage in Obrigheim, in deren Vereinsheim das Jugendhaus seinen Platz gefunden hat, soll einer