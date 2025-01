Oberzent. (coe/J.J.) Die Stadt Oberzent möchte weiterhin die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger im Ort binden und zugleich die lokalen Dienstleistungsbetriebe stärken. Beim Neujahrsempfang am vergangenen Sonntag in der festlich geschmückten Alten Turnhalle in Beerfelden rief Bürgermeister Christian Kehrer deshalb dazu auf, weiterhin an "dem erfolgreichen Stadtgutschein-Projekt" teilzunehmen.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote