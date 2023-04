Mosbach/Dresden. (zg) Ende März ging es für das Team MPDV Bit4Bit des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (NKG) zur nächsten Wettbewerbsstufe der First-Lego-League. Nach herausragenden Leistungen beim Regionalwettbewerb in Obrigheim und tollen Leistungen beim Qualifikationswettbewerb in Aachen schafften sie es nun zum ersten Mal in das D-A-CH-Finale (D: Deutschland, A: Österreich, CH: Schweiz), welches dieses Jahr am Flughafen in Dresden stattfand.

Das Finale war Teil der zweitägigen Roboter-Messe "meet the robots", welche dieses Jahr das erste Mal veranstaltet wurde. Nach Grußworten von Chris Rake, Executive Vice President and Chief Operating der Namensgebenden First Organisation, und vielen weiteren Verantwortlichen durften die 24 besten Teams aus Österreich, der Schweiz und aus Deutschland ihre Programmier- und Teamfähigkeiten unter Beweis stellen.

Ein dem Team unbekannter und in seiner Fahrweise manipulierter Lego-Roboter musste innerhalb einer halben Stunde so programmiert werden, dass er bestimmte Aufgaben auf dem Lego-Spielfeld lösen konnte. Im Zuge der Messe stellten sich an diesem Tag auch verschiedene regionale Robotik-Unternehmen vor. Am Folgetag begann dann der Hauptteil des Events. Wie bereits in den Vorrunden musste sich das NKG-Team im Robot-Game, dem Robot-Design und dem Forschungsauftrag seinen Gegnern stellen. Die Konkurrenz aus dem mitteleuropäischen Raum war recht groß und es galt, einige ungeplante Herausforderungen zu meistern. Besonders gelobt wurde von der Jury der gute Zusammenhalt des NKG-Teams und die gute Vorbereitung.

Bei der Siegerehrung schafften es die Kämpfer aus Mosbach zwar nicht auf die Bühne. Sie dürfen sich aber nun elftbestes Team der Republik nennen – unter dem Strich eine tolle Auszeichnung, meinen die Verantwortlichen.

Die Vorbereitungen auf die nächste Saison werden für die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich im Sommer wieder starten. Denn auch im nächsten Schuljahr möchte das NKG ein starkes Team für die kommenden Wettbewerbe der First-Lego-League stellen.

Nach der Rückkehr aus der sächsischen Landeshauptstadt gratulierte Schulleiter Jochen Herkert dem erfolgreichen NKG-Team und dankte allen Beteiligten, insbesondere auch dem betreuenden Lehrer Dominik Diemer und den zahlreichen Eltern, die zur Unterstützung das NKG-Team begleitet hatten. Der Dank des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums und des erfolgreichen Teams geht auch an die Sponsoren MPDV, Mosca, Sparkasse Neckartal-Odenwald sowie den Verein der Freunde des NKG.