Der eigentliche Anlass für dieses Konzert sollte an diesem Abend ausdrücklich keine Rolle spielen, sagte Franz Kern in seiner Begrüßung. Er habe einfach gerne etwas zurückgeben wollen an die Helferinnen und Helfer aus Schwarzach.

Gleich drei Bands hatten zugesagt, bei dem Konzert in der Neunkirchener Richard-Wagner-Halle mitzumachen: das Duo "Random Peak", die sechsköpfige Formation "Crossfield" und "Dirty Feet". Und es sollte ein wahrer Marathon werden, nicht nur für den unverwüstlichen Initiator selbst, der bei zweien der Bands selbst mit auf der Bühne stand, sondern auch für die Zuhörer, die bis halb zwei in der Nacht ausgelassen mittanzten und mitfeierten. Die Halle am "Hasenstall" hatte der Kleintierzüchterverein Neunkirchen kostenlos zur Verfügung gestellt und auch die Bewirtung übernommen.

Neunkirchen. Keine Frage – Franz K. Kern, bekannt als Sänger und Gitarrist der Mosbacher Band "The Bautzy’s" , ist ein echter Überlebenskünstler. Ein schwerer Schlaganfall, den er 2017 erlitt, hätte für ihn leicht fatale Folgen haben können. Dass man ihm jedoch heute nichts mehr davon ansieht und er wieder auf der Bühne stehen kann, führt er selbst darauf zurück, dass damals die "Helfer vor Ort" aus Schwarzach sehr schnell bei ihm eintrafen und alles in die Wege leiteten, um ihn optimal zu versorgen. Damals habe sein zweites Leben begonnen, sagt er heute. Und was liegt näher für einen Musikus, um sich bei seinen Lebensrettern zu bedanken, als dies musikalisch zu tun? Und so hatte Kern Anfang des Jahres etliche Musikerfreunde und ehemalige Bandkollegen angesprochen, um mit einem Benefizkonzert die Helfer vor Ort zu unterstützen.

Von Pia Geimer

Sprecher Patrick Haag, der gemeinsam mit einer Abordnung des DRK gekommen war, bedankte sich für die Spenden, die zur Anschaffung eines neuen Einsatzwagens verwendet werden sollen. Denn nur mit Einsatzfahrzeugen in technisch einwandfreiem Zustand können die ehrenamtlichen Helfer Leben retten bei ihren jährlich 210 bis 250 Einsätzen.

Und dann legten sie los mit der Musik: Zunächst Franz Kern im Duo mit Kevin Rupp, die als "Random Peak" mit Stimmen, Gitarre und Mundharmonika recht vielseitig unterwegs sind und ihre Zuhörer genüsslich in Cowboy-Romantik schwelgen lassen, aber auch Songs von Liedermachern wie Simon & Garfunkel, Hubert von Goisern, Hannes Wader und Reinhard Mey im Repertoire haben.

Den zweiten Block mit satten 20 Songs übernahm dann die Band "Crossfield", die versiert mit einem Mix von Blues bis Rock aufwartete. Auch sie haben mit fünf Instrumentalisten (Keyboard, Drums, zwei Gitarren, Mundharmonika und Bass) und mehreren Sängern (allen voran Rockröhre Silvia) eine vielseitige Truppe am Start, die sich regelmäßig trifft. Dass es eine ziemlich laute und ziemlich lange Nacht werden würde, war nach ihrem Auftritt schon klar, denn noch fehlte ja die dritte Band des Abends.

Für die "Dirty Feet" war es tatsächlich nach zehn Jahren der erste Aufritt, nachdem sie – damals noch als Quartett – in den 1980er-Jahren sehr populär und erfolgreich gewesen war. Zwischendrin war mal Pause angesagt, und die vier Jungs gingen eigene Wege (u. a. auch mit "Crossfield", wo zwei von ihnen mit dabei sind), bevor sie Anfang der 2000er erneut zusammenkamen und bis 2013 auch wieder gelegentlich auftraten. Mit seinem Aufruf zu diesem Benefizkonzert war Franz Kern bei seinen alten Weggefährten auf weit offene Türen getroffen. Man traf sich zu einer ersten Probe – et voilà – da sind sie wieder! Und sie planen, inzwischen als Quintett, schon den nächsten Gig im Juli. Es war wie in alten Zeiten bei "Dirty Feet", das Repertoire sitzt noch. Mit ihrem abwechslungsreichen Mix aus Country, Folk, Pop und Rock ließen sie die Stimmung auch weit nach Mitternacht noch einmal hochkochen und lockten Tänzerinnen und Tänzer auf die Beine. Die unermüdlichen Fans jedenfalls waren begeistert und forderten trotz weit fortgeschrittener Stunde noch mehrere Zugaben, was die Band gerne erfüllte und zum Schluss auch die Helfer vom DRK mit auf die Bühne holte.