Höpfingen. (adb) Im Wahlkampf 2021 hatte Christian Hauk – damals noch Kämmerer Höpfingens – immer wieder einen "Bikepark" als Freizeitangebot in Aussicht gestellt. Am Montag setzte der Gemeinderat den ersten Akzent in Richtung der Umsetzung: Einstimmig und mit großer Vorfreude wurde ein entsprechender Bauantrag genehmigt. Der Bikepark ist laut Hauk in der Verlängerung der Watzlikstraße

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote