Walldürn. (pm) Die Stadt Walldürn hat in den vergangenen Monaten an der Einführung der digitalen Hundemarke gearbeitet. Ab 1. August haben Hundehalter die Wahl zwischen einer Hundemarke in Form eines QR-Codes und der bisherigen Kunststoffmarke. Die digitale Hundemarke ist ein zusätzlicher und kostenloser Service der Stadt Walldürn. "Das ist ein einfacher, smarter und für alle Seiten praktischer Service im Sinne der Verwaltungsdigitalisierung", so Bürgermeister Meikel Dörr.

Es kommt nicht selten vor, dass die Kunststoffmarken beim täglichen Spaziergang über Feld und Wiese verloren gehen. Die digitale Hundemarke erspart den Hundehaltern also im Zweifelsfall die Kosten für eine Ersatzmarke. Außerdem kann vor allem bei kleineren Hunden eine "normale" Hundemarke am Halsband stören, oder man vergisst die Hundemarke am anderen Halsband zu Hause. Die digitale Hundemarke ist auf dem Smartphone, welches man in der Regel immer dabeihat, eine gute Lösung.

Ordnungsbehörden können den QR-Code im Rahmen einer Kontrolle auslesen – auch wenn er in ausgedruckter Form vorliegt. Dabei werden die eindeutige Markennummer, der Halter, der Name des Hundes, die Rasse und die Fellfarbe angezeigt. Eine Beantragung der digitalen Hundemarke ist ab sofort möglich.

Bei Neuanmeldungen gibt es eine Auswahlmöglichkeit im Formular. Bei bereits angemeldeten Hunden reicht eine Nachricht an steueramt@wallduern.de mit der Angabe des Buchungszeichens.