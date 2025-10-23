Von Peter Lahr

Neckarzimmern. Dass es beim gemeinsamen Erinnern nicht nur um ein bloßes Zurückschauen geht, sondern auch um einen Auftrag für das heutige Handeln, darin waren sich am Sonntag alle Rednerinnen und Redner am Mahnmal für die deportierten Jüdinnen und Juden in Neckarzimmern einig.

Am 22. Oktober 1940 verschleppten die Nazis mehr als 6500 Menschen aus