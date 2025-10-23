Donnerstag, 23. Oktober 2025

zurück
Plus Neckarzimmern

Zum Gurs-Gedenken waren Angehörige aus Israel angereist

Gedenkfeier zum 85. Jahrestag der Deportation badischer Juden. "Menschlichkeit muss immer wieder neu gelebt werden".

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 14 Sekunden
Seit 20 Jahren besteht das ökumenische Jugendprojekt Mahnmal an der Evangelischen Jugendbildungsstätte in Neckarzimmern. Am Sonntag, dem 85. Jahrestags der Deportation badischer Jüdinnen und Juden nach Gurs, gedachten dort mehr als 200 Menschen. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Neckarzimmern. Dass es beim gemeinsamen Erinnern nicht nur um ein bloßes Zurückschauen geht, sondern auch um einen Auftrag für das heutige Handeln, darin waren sich am Sonntag alle Rednerinnen und Redner am Mahnmal für die deportierten Jüdinnen und Juden in Neckarzimmern einig.

Am 22. Oktober 1940 verschleppten die Nazis mehr als 6500 Menschen aus

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.