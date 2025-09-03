Poetische Kontraste in historischem Ambiente
"Auf den Spuren von Krieg und Frieden": Christina Widmann und Margarete Goth zeigen in der Scheune des Götz neue Kunst
Von Peter Lahr
Neckarzimmern. Wachgeküsst – eine alte Schmiede? Kann man solch eine poetisch-leichte Tätigkeit überhaupt kombinieren mit einem Ort, der unwillkürlich Bilder von Feuer, Kraft und Hammerschlägen hervorruft? Im Fall der alten Scheune des Götz von Berlichingen auf dem Stockbronner Hof passt dieser Spagat sehr gut.
Denn Christina Widmann hat das Gebäude
