Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. "Das war eigentlich genau das, was nicht passieren sollte", fasste es ein Gemeinderat in der jüngsten Sitzung treffend zusammen. Das Unterdorf in Neckarzimmern hat einen funktionierenden Glasfaseranschluss, das Oberdorf hat zwar verlegte Kabel, aber noch kein "Licht", denn die Verbindung zwischen den beiden Netzen über die Bahnlinie hinweg