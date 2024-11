Neckarzimmern. (cao) Mehrere Stunden waren die Feuerwehren aus Neckarzimmern und Mosbach, Abteilung Neckarelz-Diedesheim, am Freitagabend und bis in die Nacht zum Samstag gefordert. Um 18.01 Uhr wurde Rauch aus einem Gebäude in der Hauptstraße gemeldet; im Hohlraum zwischen Dach und Zimmerdecke hatte sich ein Schwelbrand entwickelt.

Von oben als auch von unten wurden die Flammen bekämpft. Verletzt wurde niemand, die Wohnung im Dachgeschoss ist nun allerdings unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro.