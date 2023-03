Von Stephanie Kern

Neckarkatzenbach. Was einst in Lorsch passierte, wiederholte sich in Neckarkatzenbach zum Glück nicht. Der erste schriftliche Beleg für ein Feuerrad bietet die Chronik des Klosters Lorsch. Am 21. März 1090 vernichtete ein Feuer große Teile des Klostergebäudes, hervorgerufen durch eine brennende Holzscheibe. In Neckarkatzenbach wird dieser Brauch zum Ende der Fastnachtszeit, am Fastnachtsdienstag, gefeiert.

"Alles lief wunderbar", fasst Abteilungskommandant Sven Schilling die Veranstaltung vom Dienstag zusammen. Schilling stammt zwar nicht aus Neckarkatzenbach, lebt aber dort und hat das Amt als Kommandant der Abteilungswehr übernommen. Und damit auch die Verantwortung für das Feuerrad, das am Fastnachtsdienstag den Mittelberg hinabgerollt wird. Wie sehr dieser Brauch geschätzt wird, zeigt der gute Besuch. "Wir wurden überrannt, mit so vielen Gästen haben wir nicht gerechnet."

Bereits am Fastnachtssamstag wurde mit dem Wickeln des Feurrades das Ende der Fastnacht eingeläutet. Früher sei dies am Fastnachtsdienstag erledigt worden, die Kinder aus dem Dorf hätten Stroh und Holz gesammelt, seien von Haus zu Haus gegangen. Schilling weiß das von seiner Mutter, die das in ihrer Kindheit selbst erlebt hat. Zum Teil wurden dabei Sprüche und Segenswünsche aufgesagt, zum Beispiel: "Stroh heraus, Glück ins Haus". Die etwas geizigen Bauern wurden solange geplagt, bis sie doch etwas herausgaben.

Heute bezieht die Feuerwehr das Stroh von einem örtlichen Landwirt – die meisten Bewohner Neckarkatzenbachs haben wohl auch keines mehr zur Verfügung. Fünf Quaderballen wurden dieses Mal benötigt. Und beim Wickeln selbst helfe dann die ganze Dorfgemeinschaft mit. "Um 13 Uhr haben wir angefangen, um 16.30 Uhr waren wir fertig", erklärt Schilling.

Viel ist nicht zu finden, über den Ursprung des Brauchs in Neckarkatzenbach. 2002 veröffentlichte Ulrich Schmiemann einen Aufsatz zu dem Thema im Heimatkalender "Unser Land". Darin heißt es zum Beispiel: "Nach eingetretener Dunkelheit am Fastnachtsabend waren sämtliche Ortseinwohner auf dem betreffenden Hügel vertreten. Die Burschen sangen ein lustiges Lied, und nach diesem kommandierte ein älterer Mann: ,Helm ab zum Gebet’, worauf jeder für sich ein Gebet sprach. Nun wurde das Rad angezündet und langsam den Berg hinabgerollt, auf beiden Seiten an der Stange geführt von mehr als einem Dutzend junger Burschen."

Der ursprüngliche Sinn geht oft auf heidnische Ursprünge zurück. In erster Linie sollten die Unheil bringenden, bösen Wintergeister und Dämonen vertrieben werden. Heute nennt Ulrich Schmiemann vier Schlagworte, wenn man ihn nach dem Feuerrad fragt: "Licht, Feuer, Sonne und ...