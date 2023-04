Von Ursula Brinkmann

Neckarelz/Oberschefflenz. An die Eier – fertig – los! Rund 120 Mädchen und Jungen, mithin fast die ganze Schülerschaft der Clemens-Brentano-Grundschule in Neckarelz (CBS), versammelte sich dieser Tage am frühen Morgen am Neckarelzer Marktbrunnen. Der war bereits mit (künstlichen) Buchsbaum-Girlanden und Blumenkästen mit echten Pflanzen sowie Hunderten