Von Peter Lahr

Neckarelz/Diedesheim. "Dem Himmel so nah", lautete das Motto des Motorradgottesdienstes, zu dem die Pfarrgemeinde Mose am Sonntagvormittag auf den Schreckhof eingeladen hatte. Anders als im verregneten Vorjahr stimmte diesmal sogar das Wetter. Folgerichtig versammelten sich bereits am Treffpunkt, dem Neckarelzer Messplatz, rund 300 Biker. Diakon Manfred Leitheim und die Motorradstaffel der Weinsberger Verkehrsinspektion führten den beeindruckenden Zweirad-Konvoi über Lohrbach zum Ziel – immerhin etwas näher dem Himmel.

Auf dem Schreckhof, der sich schnell in eine riesige Moped-Platte verwandelte, nahmen an die 500 Personen am Freiluft-Gottesdienst teil. Dank des Chors "Cantabile" gab es reichlich Musik auf die Ohren. Als Teil einer Reportage filmte Volker Janovsky für das SWR- und HR-Fernsehen die Veranstaltung (Sendetermin Ende September). "Viel Spaß und Gottes Segen", wünschte Mitorganisator Norbert Ehrmann gleich zu Beginn. Sein Dank ging an die Gastgeberfamilie Gottweiß und die Pfadfinder, an die Motorradstaffel und Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp, der mit seiner Anwesenheit ebenfalls ein Herz für Biker signalisierte.

Den musikalischen Einstieg bildete Reinhard Meys Klassiker "Über den Wolken". Rupert Laible und sein Chor Cantabile trafen gut das Gefühl von Aufbruch, Freiheit und Abenteuer.

"Du hast unsere Wege vorgezeichnet, von unseren Straßen hast du dir einen Plan gemacht. Gott, dir legen wir unsere Maschinen in die Hand, gib du Gas und bremse, je nachdem. Aber lass uns den Wind im Gesicht, Sonne und Regen auf unserer Haut als Zeichen deiner Nähe und Zärtlichkeit", betonte Diakon Leitheim in seiner Predigt. Er bat aber auch um Geduld und Toleranz im Umgang mit Autofahrern, die nicht wüssten, was es heiße, auf nur zwei Rädern unterwegs zu sein.

Andererseits müssten auch die Motorradfahrer Rücksicht nehmen. Denn eine "grenzenlose Freiheit" sei eine Utopie: "Der grenzenlose Horizont ist eine Weite, in der man sich verliert." Und da gebe es noch all die Notwendigkeiten des Alltags – bis hin zu der Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen. Statt der grenzenlosen Freiheit, so der Diakon, gebe Gott die Freiheit der Entscheidung.

Jürgen Blatz las den "Psalm der Motorradfahrer" und Manfred Leitheim segnete die Maschinen und die Fahrerinnen und Fahrer. Der irische Segenswunsch "Möge die Straße uns zusammenführen", erhielt durch die Präsenz der Motorräder eine ganz neue Dimension. Mit hörbarer Freude drehten im Anschluss die Biker an den Gashebeln und ließen die ...