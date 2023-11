Von Stephanie Kern

Neckarelz. "Bild mit geringem Haltbarkeitsdatum", das schrieb die RNZ bereits vor einem Jahr unter eine Aufnahme von der Toilettenanlage am Neckarelzer Bahnhof. Bis heute gibt es immer noch keine neue Toilette am Bahnhof in Neckarelz, geschlossen ist die alte seit Mai 2022. Ein Umstand, der in der jüngsten Mosbacher Gemeinderatssitzung sowohl von