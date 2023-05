Neckarelz. (schat) "Bald wächst Gras über die Sache", kommentierte am Donnerstagmorgen eine Joggerin die illegale Abfallablagerung, die unterhalb der Brückenbauten des Mosbacher Kreuzes in Neckarelz den Wegesrand "ziert". Seit knapp zwei Wochen liegen die Bauabfälle nun unweit des Rad- und Fußwegs am Neckar.

Die zwei Männer, die den Müll am 13. Mai dort offenbar einfach aus einem Transporter geschmissen und liegen gelassen haben, konnten dank aufmerksamer Zeugen ermittelt werden. Deren Hinterlassenschaften – immerhin 500 Kilo schwer und unter anderem auch aus asbesthaltigen Platten bestehend – sind allerdings noch immer da, liegen unberührt am Ort des Vergehens.

Dass die Verursacher sich um eine angebrachte Entsorgung kümmern, wie von eingangs genannter Joggerin vorgeschlagen, sei nicht üblich, erklärt eine Sprecherin der Polizei auf RNZ-Nachfrage. Vielmehr werde eine sogenannte "Ersatzvornahme" bei der jeweiligen Kommune veranlasst. Heißt in diesem Fall: Die Stadt Mosbach wird informiert und lässt den Müll entfernen und entsorgen – und die Kosten dafür werden den beiden Verursachern dann in Rechnung gestellt. Eine entsprechende Information sei von der Polizei an die Stadtverwaltung weitergegeben worden.

Ganz abgeschlossen ist das Prozedere der Ersatzvornahme aber ganz offensichtlich noch nicht – wie der Blick an den Rad- und Fußwegrand unweit des Neckars verdeutlicht.