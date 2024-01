Neckarelz. (stm) Nach der kurzen Weihnachtspause werden ab dem kommenden Montag, 15. Januar, die Sanierungsarbeiten in der Bahnhofstraße in Neckarelz fortgesetzt. Nachdem die Arbeiten auf der Fahrbahnseite der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bahnhof im letzten Jahr weitgehend abgeschlossen wurden, erfolgt jetzt die Sanierung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Messplatz.

Begonnen wird mit einem kurzen Abschnitt in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz beim Kino, wobei eine der Zufahrten jederzeit freigehalten wird. Das Befahren der Bahnhofstraße von der Heidelberger Straße/Kreisverkehr kommend in Richtung Bahnhof ist jederzeit möglich. Die Gegenrichtung wird wieder gesperrt.

Auch interessant Neckarelz: Bahnhofstraße wird saniert und halbseitig gesperrt

Für Fußgänger steht der bereits fertiggestellte Gehweg auf der Seite der Eisengießerei Röth zur Verfügung. Busse vom Bahnhof Neckarelz abgehend werden über die Oststraße, Steige und den Oberen Herrenweg zur Heidelberger Straße umgeleitet.