Mosbach. (stm) Zu einem Geburtstag gehört ja irgendwie immer auch ein musikalischer Gruß. Zu einem 1250. Jubiläum gehört da schon etwas mehr als nur ein Gruß, und deshalb haben das Kulturamt der Stadt Mosbach in Kooperation mit dem Kulturverein "Musik im Dialog" für diese Woche das erste Vokalmusik-Festival Neckar-Odenwald organisiert. Gefeiert werden soll damit die Ersterwähnung von Neckarelz, Neckarzimmern und Obrigheim, die nun 1250 Jahre zurückliegt. Dieses Kulturereignis wurde maßgeblich durch eine Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg ermöglicht.

Das Festival beginnt am Dienstag mit einem Dirigier-Workshop mit Meinrad Walter für C-Musiker und junge Dirigenten aus der Region. Kurzfristige Anmeldungen sind noch per E-Mail an wiebelt@vokalakademie-freiburg.de möglich.

Den musikalischen Einstieg in das Wochenende bietet das Eröffnungskonzert am kommenden Freitag, 22. September, um 20 Uhr in der Mosbacher Stiftskirche. Es steht Alessandro Scarlattis "Marienvesper" auf dem Programm, die von der Vokalakademie Freiburg und einem Instrumentalensemble unter der Gesamtleitung von Prof. Frank Markowitsch interpretiert wird. Karten gibt es am Ticketschalter der Rhein-Neckar-Zeitung, bei Kindlers Buchhandlung und an der Abendkasse.

Am Samstag, 23. September, wird tagsüber "Vokalmusik à la carte" serviert: Klein besetzte Vokalensembles geben an sechs verschiedenen Spielorten jeweils rund 20-minütige Kurzkonzerte. Zum Konzerthaus werden um 11, 12, 14 und 16 Uhr das ehemalige Gewächshaus der Gärtnerei Ripp in Obrigheim, die Waldkapelle Neckarzimmern (evangelische Jugendbildungsstätte) und das Tempelhaus Neckarelz. In der katholischen Kirche St. Laurentius Obrigheim, der Gutleutkapelle Mosbach und dem Rittersaal (Burgruine) der Burg Hornberg (hierfür muss ein Besichtigungsticket im Burgshop erworben und ein Fußweg von ungefähr zehn Gehminuten in die Burgruine zurückgelegt werden), beginnen die Kurzkonzerte jeweils um 11, 13, 15 und 17 Uhr. Der Rittersaal der Burgruine ist für Gehbehinderte schwer erreichbar.

Im Gewächshaus der Gärtnerei Ripp in Obrigheim spielen die German Gents, in der Waldkapelle Neckarzimmern stehen "Lob- und Liebeslieder für vier Frauenstimmen a cappella" auf dem Programm, im Tempelhaus "Hoffnung, Verantwortung, Einsicht – Vokalmusik von Heinrich Schütz für Vokalquintett und Continuo". In der Gutleutkapelle in Mosbach wird das "Alato Trio" zu hören sein, in der katholischen Kirche in Obrigheim "The Salley Gardens", und im Rittersaal der Burg Hornberg heißt es "Music for a while" (Sopran solo und Theorbe).

Der Abschluss des Vokalmusik-Festivals Neckar-Odenwald wird im Rahmen eines Open-Air-Mitsingkonzertes im Burggraben Neckarelz mit Patrick Bach und den German Gents ebenfalls am Samstag stattfinden; Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt am Samstag ist frei.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.mosbach.de/vokalmusik-festival