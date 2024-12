Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Katja Weismann in der Nacht auf den 26. Juli 2023 nicht durch einen lauten Knall aufgewacht wäre und anschließend so mutig und entschlossen gehandelt hätte. Gegen 0.30 Uhr war in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in der Brünner Straße in Buchen ein Brand ausgebrochen.

Ein