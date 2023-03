Aktuell ist es noch zu früh, den Trend zu beurteilen. Das liegt auch daran, dass inzwischen die meisten Ausbildungsverhältnisse relativ spät abgeschlossen werden. Daher möchten wir mit der ÜAB- Lehrstellenbörse am 9. Februar dieser Zahl einen Schub verleihen, um zum Start des Ausbildungsjahres am 1. September endlich wieder positive Nachrichten verkünden zu können.

Babyboomer heizen Fachkräftemangel an

Arbeitsmarkt: Babyboomer heizen Fachkräftemangel an

Der Rückgang betrifft alle gewerblich-technischen Berufe gleichermaßen. Allerdings erkennen wir einen Trend, dass die Elektroberufe etwas stärker betroffen sind. Dies liegt sicherlich auch darin begründet, dass seitens der Unternehmen gerade in diesen Berufen schon bei der Auswahl der Bewerber stark "gesiebt" wird und sich leistungsstarke Schulabgänger leider für eine weiterführende theoretische Ausbildung oder ein Studium entscheiden.

Setzt sich dieser Trend fort, kann dies zu einer existenziellen Bedrohung für die aktuell noch lebendige und innovative Wirtschaft im Neckar-Odenwald Kreis werden. Der aktuelle Mangel an Bewerbern für Ausbildungsplätze verschärft den ohnehin bestehenden Fachkräftemangel in unserer Region . Daraus ergeben sich aber auch große Chancen: Die Unternehmen des Neckar-Odenwald-Kreises geben nun auch Ausbildungsbewerbern eine Chance, die ihren Schulabschluss mit eher schwächeren Leistungen absolviert haben. Auch die späteren Zukunftschancen haben sich enorm verbessert: Mit den heutigen Facharbeitergehältern kann man – gerade im ländlichen Raum – eine erfolgreiche Zukunft gestalten!

Herr Kempf, innerhalb von drei Jahren ist die Zahl der neu abgeschlossenen gewerblichen Ausbildungsverhältnisse im Landkreis von 285 auf 189 im Jahr gesunken. Was bedeutet dies für die Unternehmen in der Region?

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) "Der Fachkräftemangel wird gerade im Neckar-Odenwald Kreis zu einem immer drängenderen Problem", sagt Stefan Kempf, Geschäftsführer der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte Buchen (ÜAB) . Dem möchte die ÜAB entgegenwirken, beispielsweise mit ihrer traditionellen Lehrstellenbörse am Donnerstag, 9. Februar, von 10 bis 14 Uhr in der Aula der Zentralgewerbeschule.

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) "Der Fachkräftemangel wird gerade im Neckar-Odenwald Kreis zu einem immer drängenderen Problem", sagt Stefan Kempf, Geschäftsführer der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte Buchen (ÜAB). Dem möchte die ÜAB entgegenwirken, beispielsweise mit ihrer traditionellen Lehrstellenbörse am Donnerstag, 9. Februar, von 10 bis 14 Uhr in der Aula der Zentralgewerbeschule.

Herr Kempf, innerhalb von drei Jahren ist die Zahl der neu abgeschlossenen gewerblichen Ausbildungsverhältnisse im Landkreis von 285 auf 189 im Jahr gesunken. Was bedeutet dies für die Unternehmen in der Region?

Setzt sich dieser Trend fort, kann dies zu einer existenziellen Bedrohung für die aktuell noch lebendige und innovative Wirtschaft im Neckar-Odenwald Kreis werden. Der aktuelle Mangel an Bewerbern für Ausbildungsplätze verschärft den ohnehin bestehenden Fachkräftemangel in unserer Region. Daraus ergeben sich aber auch große Chancen: Die Unternehmen des Neckar-Odenwald-Kreises geben nun auch Ausbildungsbewerbern eine Chance, die ihren Schulabschluss mit eher schwächeren Leistungen absolviert haben. Auch die späteren Zukunftschancen haben sich enorm verbessert: Mit den heutigen Facharbeitergehältern kann man – gerade im ländlichen Raum – eine erfolgreiche Zukunft gestalten!

Gibt es bestimmte Branchen und Ausbildungsberufe, die besonders stark betroffen sind?

Der Rückgang betrifft alle gewerblich-technischen Berufe gleichermaßen. Allerdings erkennen wir einen Trend, dass die Elektroberufe etwas stärker betroffen sind. Dies liegt sicherlich auch darin begründet, dass seitens der Unternehmen gerade in diesen Berufen schon bei der Auswahl der Bewerber stark "gesiebt" wird und sich leistungsstarke Schulabgänger leider für eine weiterführende theoretische Ausbildung oder ein Studium entscheiden.

Wird sich diese negative Entwicklung beim Start des neuen Ausbildungsjahres im Herbst fortsetzen, oder gibt es Ansatzpunkte für eine Trendumkehr?

Aktuell ist es noch zu früh, den Trend zu beurteilen. Das liegt auch daran, dass inzwischen die meisten Ausbildungsverhältnisse relativ spät abgeschlossen werden. Daher möchten wir mit der ÜAB- Lehrstellenbörse am 9. Februar dieser Zahl einen Schub verleihen, um zum Start des Ausbildungsjahres am 1. September endlich wieder positive Nachrichten verkünden zu können.

Weshalb sollten sich junge Menschen heute für eine Ausbildung entscheiden?

Die Chancen, mit einer Ausbildung in eine glückliche und erfolgreiche berufliche Zukunft zu starten, waren nie besser. In Zeiten, in denen den Unternehmen immer weniger ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung stehen, steigen auch die Löhne, die nun mal die Grundlage für ein sorgenfreies Leben sind. Dazu kommt, dass unser Bildungssystem vollkommen durchlässig ist. Beginnend mit der erfolgreich abgeschlossenen Facharbeiterausbildung, kann man sich beispielsweise über den Industriemeister (dieser entspricht dem Bachelorabschluss) hin zu einem Masterabschluss, z. B. als technischer Betriebswirt, weiterbilden. Ganz zu schweigen davon, dass man bereits als Auszubildender schon ein ordentliches Gehalt verdient. Von diesen Einkommen können Studenten nur träumen!

Wie viele Firmen und Ausbildungsberufe werden sich bei der Lehrstellenbörse der ÜAB am 9. Februar vorstellen?

Mit mehr als 40 ausstellenden Betrieben haben wir eine große Bandbreite an angebotenen Berufen. Vom Anlagen- bis zum Zerspanungsmechaniker, von der Kauffrau für Bürokommunikation bis zum technischen Produktdesigner, viele Elektroberufe usw. Unsere spannende Betriebe im Neckar-Odenwald-Kreis bieten eine große Vielfalt an interessanten Berufen.