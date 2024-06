Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Für viel Wind und in der Folge einige umgestürzte Bäume sorgte am Freitagabend ein Unwetter über dem westlichen Neckar-Odenwald-Kreis. "Das Gewitter war sehr lokal", sagt Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr im Gespräch mit der RNZ.

Während eine Wetterstation in Rittersbach 7,1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter meldete, regnete und hagelte in Schwarzach mehr als doppelt so viel vom Himmel. Die örtlichen Wehren rückten zu insgesamt 14 Einsätzen aus und räumten vor allem abgebrochene Äste und Bäume von Straßen. "Verletzt wurde niemand", berichtet Kirschenlohr.

Das betont auch Selina Keilhauer, die für die Öffentlichkeitsarbeit im Wildpark Schwarzach verantwortlich ist: "Sowohl Menschen als auch unseren Tieren ist nichts passiert." Zum Glück, wütete der Sturm doch über dem beliebten Ausflugsort anscheinend am stärksten. Bäume und Äste vielen auf Wege und in Gehege, weshalb der Wildpark am Wochenende geschlossen bleiben musste.

Ein Baum durchbrach sogar den Zaun zwischen dem Rotwild-Areal und dem Gatter von Esel und Zeckelschaf, berichtet Keilhauer. "Der Hirsch ist rüber und hat sich ein bisschen umgeschaut, konnte mittlerweile aber wieder zurückgebracht werden."

Bereits am Wochenende waren Helfer des Wildparkteams im Einsatz, am Montagmorgen sollen die Aufräumarbeiten weitergehen. Keilhauer geht davon aus, dass heute ab 10 Uhr wieder geöffnet werden kann. "Wenn alle Gefahren in den Bäumen beseitigt sind und die Besucher sich wieder sicher im Park bewegen können."

Stark beschädigt wurde auch das Zelt vom Verein der Freunde und Gönner des Schwarzacher Wildparks, wie dessen Vorsitzender Dirk Longerich erzählt. "Das wollten wir in dieser Woche eigentlich abbauen – jetzt nur noch in Brocken", bedauert er.

Aufgestellt hatten es die Ehrenamtlichen für den Familientag, auch für die Freilichtspiele Kleiner Odenwald und zuletzt eine Veranstaltung des Männergesangvereins wurde es genutzt. Zu retten werde es wohl nicht mehr sein, sagt Longericht, dafür seien die Schäden zu groß. "Da müssen wir jetzt schnell schauen, wie wir einen Ersatz organisieren können."