Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Noch gilt er, der Stundentakt auf der Frankenbahn zwischen Osterburken und Lauda – allerdings nur noch bis Jahresende. Ob der Probebetrieb dann verstetigt wird, steht noch in den Sternen. Für einen Dauerbetrieb setzt sich unter anderem die Bürgerinitiative "Frankenbahn für alle" ein.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, haben fünf Vertreter der Bürgerinitiative sowie unter anderem Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek und sein Amtskollege der Gemeinde Ahorn, Benjamin Czernin, am Montag um 12 Uhr in Stuttgart eine Liste mit 5005 Unterschriften an Verkehrsminister Winfried Herrmann übergeben.

Über 5000 Bürger hätten im Herbst letzten Jahres mit ihren Unterschriften "ihr großes Interesse, den Bedarf und die Notwendigkeit an der Überführung des Probebetriebs in den Dauerbetrieb auf der Frankenbahn zwischen Lauda und Osterburken aktiv gezeigt und gefordert", sagte Herbert Sohns von der Bürgerinitiative bei der Übergabe.

Sowohl die Bevölkerung als auch die Vertreter der Bürgerinitiative und die Verantwortlichen für die Region "sind überzeugt davon, dass die Reaktivierung der Bahnhalte und ein Dauerbetrieb des ÖPNV mit der Bahn eine Erfolgsgeschichte wird." Die gewünschte Auslastung auf dieser Strecke werde mit dem Dauerbetrieb kein Problem werden.

Abschließend appellierte Sohns an den Minister, den ländlichen Raum nicht zu vernachlässigen und den Dauerbetrieb auf der Strecke zu verstetigen. "Die Region wird dadurch weiter an Attraktivität gewinnen, was uns allen zugutekommt."