> Urban Priol, Mosbach: Mit seinem Programm "Im Fluss. Täglich quellfrisch, immer aktuell" ist Urban Priol am Freitag um 20 Uhr in der "Alten Mälzerei" in Mosbach zu Gast. Sein Programm ähnelt ebenso einem Fluss, der in einem ständigen Wandel ist. Mit Argusaugen verfolgt der Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens.

Priol ist immer am Puls der Zeit – spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller, als sein Schatten denken kann. Einlass ist ab 19 Uhr, um 20 Uhr tritt der Kabarettist auf. Karten gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der RNZ in Mosbach und unter Telefon 06073/722740.

> Naturparkmarkt, Buchen: Wenn am Sonntag die Innenstadt zur Marktfläche wird, können regionale Schätze beim ersten Naturparkmarkt der Saison entdeckt werden. In der Buchener Fußgängerzone und im angrenzenden Museumshof können die Besucher von 11 bis 17 Uhr eine bunte Palette an Produkten "Made in Naturpark Neckartal-Odenwald" und Informationen zu Naturpark-Themen in Buchen erkunden, erleben und genießen.

Mit fast 40 Anbietern, darunter auch Höfe aus Buchen und Betriebe aus der direkten Umgebung sowie aus dem gesamten Naturpark, zeigt der Naturparkmarkt das vielfältige Angebot, das aus frischen, gesunden Lebensmitteln und regionalen Spezialitäten sowie handwerklich gefertigten Produkten, Kosmetika und Pflanzen aus der Region besteht.

Dabei kommt die ganze Familie auf ihre Kosten: genießen, informieren, einkaufen und bei den zahlreichen Mitmachangeboten aktiv sein, wie zum Beispiel beim Säen von Wildpflanzen, Bemalen von Drechselkreiseln und Gestalten von Flugbienen oder auch beim Herstellen von Kräutersalz.

> Straßenkunst-Festival, Heilbronn: Ein buntes Programm mit zahlreichen Künstlern verspricht das Straßenkunst-Festival "KulturSamstag" von 12.30 bis 19.30 Uhr am Samstag in der Heilbronner Innenstadt. Akrobaten, Clowns, Jongleure und Musikensembles bringen Menschen zum Lachen und Staunen. Das Festival lädt dazu ein, entspannt durch die Fußgängerzonen der Innenstadt zu schlendern, zu shoppen und die gastronomischen Angebote zu genießen. Ein Infostand auf dem Kiliansplatz gibt Auskunft über das kostenfreie Programm, Auftrittsorte und Auftrittszeiten.

> Lebensmittelmesse "Meet and Greet", Bronnbach: Die Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis lädt gemeinsam mit dem Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis am Sonntag von 13 bis 16 Uhr zur zweiten Lebensmittelmesse "Meet & Greet" ein. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr das Kloster Bronnbach. Auf der Messe können die Besucher alles über die Bio-Produkte erfahren, sie verkosten und nach Belieben einkaufen. Kurze Transportwege, ein nachhaltiger Anbau sowie eine artgerechte Tierhaltung sind aktuelle Fokusthemen der Verbraucherinnen und Verbraucher.

> Erbacher Frühling, Erbach: Der Erbacher Frühling mit Fischmarkt, Frühlingsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag findet dieses Wochenende statt. Von Freitag bis Sonntag werden ganztägig auf dem Marktplatz feine Fischspezialitäten angeboten. Live-Musik an den Abenden lockt zum Verweilen auf den Marktplatz. Darüber hinaus sorgen ein Kinderkarussell, ein Weinstand, ein Ausschankwagen und ein Süßwarenstand für eine ausgewogene Mischung, die für jeden etwas bietet.

Am Sonntag lädt die Kreisstadt zum Frühlingsmarkt von 12 bis 18 Uhr ein. Ab 12 Uhr öffnen die Erbacher Geschäfte ihre Türen. Autofans können sich auf die Automobilausstellung in den Einkaufsstraßen freuen, und verschiedene Imbiss- und Aktionsstände sorgen für eine abwechslungsreiche Unterhaltung. Auch ein kleines Kinderprogramm wird geboten.

> "U12" ("U2"-Tribute-Band) und "Bounce – A Tribute to Bon Jovi", Michelstadt: "U12" nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch alle Schaffensphasen der über 40-Jährigen Bandgeschichte von "U2". Ein wichtiger Bestandteil davon sind natürlich die 80er Jahre. Das bis zu dreistündige Programm besteht aus vielen Wünschen ihrer Fans. Eine humorvolle Bindung zum Publikum und "U2"-typische Showeinlagen runden das Konzert am Freitag ab 20 Uhr im Hüttenwerk ab.

Bereits seit mehr als 20 Jahren ist "Bounce" erfolgreich auf den Bühnen in Deutschland und dem angrenzenden Ausland unterwegs. Mit rund 70 Konzerten pro Jahr sind sie die meistgebuchte "Bon Jovi"-Tribute-Band Europas und gelten auch als die authentischste. Während der rund 2,5-stündigen Show werden die größten "Bon Jovi"-Hits und einige musikalische Perlen auf die Bühne gebracht. Das Konzert beginnt im 20 Uhr im Hüttenwerk, Einlass ist um 19 Uhr. Tickets für beide Veranstaltungen gibt es unter www.huettenwerk.info