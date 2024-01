> Bauernball, Osterburken: Das "Borkemer Bauernballett" veranstaltet am Freitag in der Baulandhalle den beliebten "Borkemer Bauernball". Einlass ist ab 19.11 Uhr. Neben einem Biergarten, einer Weizenhütte und einer großen Bar gibt es auch Tanzauftritte. Für gute Stimmung sorgen außerdem auf der Bühne "Die Hüngheimer".

> Sitzungen des Narrenrings, Buchen: Die Eröffnungssitzung des Narrenrings Main-Neckar findet mit einem bunten fastnachtlichen Programm am Samstag, 20. Januar, ab 19.30 Uhr in der Buchener Stadthalle statt. Ausrichter ist die FG "Hettemer Fregger". Es gibt nur noch Restkarten auf der Empore. Am Sonntag, 21. Januar, zeigt der närrische Nachwuchs ab 13.30 Uhr bei der Jugendverbandssitzung des Narrenrings in der Buchener Stadthalle sein Können. Auch diese Sitzung wird ausgetragen von der FG "Hettemer Fregger".

> Sportlerball, Höpfingen: Am Samstag beginnt in Höpfingen die fünfte Jahreszeit – und zwar beim Sportlerball des TSV in der Obst- und Festhalle. Jede Menge bunte Sportoutfits werden gepaart mit guter Stimmung und mitreißender Live-Musik von den "Partyräubern". Von zünftig bis modern bietet das Repertoire der Band alles, um den Sportlerball zu rocken. Ergänzt wird die Live-Performance der "Partyräuber" mit Beats von DJ "Domi". Einlass ist ab 20.30 Uhr.

> Schlotfegerball, Seckach: Die FG "Seggemer Schlotfeger" lädt zu ihrem traditionellen Schlotfegerball ein, der dieses Jahr unter dem Motto "Medizin-Ball" steht. Special Drinks und eine Happy Hour laden am Samstag ab 20.33 Uhr in die Seckachtalhalle ein.

> Street-Food-Festival, Bad Mergentheim: Eine Winter-Edition des Street-Food-Festivals gibt es am Wochenende mit kulinarischen Highlights, winterlichen Genüssen und toller Beleuchtung. Zum Rahmenprogramm gehören außerdem Musiker und eine Malecke. Die Food-Trucks haben am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

> "AC/ID – A Tribute to AC/DC", Michelstadt: "AC/ID" bietet eine Show, die nur noch wenig vom Original des Vorbilds trennt. Die Mannheimer Band spielte in den letzten 15 Jahren in ganz Deutschland und zählt zu den besten und authentischsten "AC/DC"-Coverbands. Bei der reichhaltigen Songauswahl wird alles geboten – von "T.N.T." und "Whole Lotta Rosie" über "Highway to Hell" und "Hells Bells" bis hin zu neueren Werken wie "Thunderstruck". Tickets für das Event am Samstag um 20 Uhr gibt es unter www.huettenwerk.info im Internet.