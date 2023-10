> Wendelinusmarkt, Hardheim: Die Traditionsveranstaltung mit einem Direktvermarkter- und Krämermarkt findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr rund um das historische Schloss statt. Offizielle Markteröffnung ist um 11.30 Uhr mit einem musikalischen Rahmenprogramm. Von 13 bis 18 Uhr laden außerdem die Hardheimer Geschäfte und Autohäuser zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Den Auftakt des Wendelinusmarkts bildet am Samstag um 14.30 Uhr im "Alten Kindergarten" ein Singcafé des Gesangvereins "Liederkranz". Am Abend um 19 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr folgt in der Erftalhalle ein weiteres Highlight: das Musical "Tabaluga", präsentiert von der Musikschule Hardheim. Karten für dieses musikalische Spektakel sind im Vorverkauf beim Fotostudio Xana, aber auch an der Abendkasse, solange der Vorrat reicht, erhältlich.

> Herbstmarkt, Buchen: Eine herbstliche Marktmeile entsteht am Samstag in der Buchener Fußgängerzone und bereichert damit den beliebten Wochenmarkt, der jeden Samstag vor dem Alten Rathaus stattfindet. Von 10 bis 16 Uhr sind alle Besucher willkommen, die traditionellen Angebote und die bunte Vielfalt herbstlicher Produkte der Wochenmarkthändler beim Herbstmarkt zu genießen.

Darüber hinaus wird ein erweitertes, vielfältiges Angebot durch regionale Händler angeboten: Kürbisse in jeder Variante, Naturprodukte von Obst und Gemüse über Honig und Tee bis hin zu selbstgemachten Kleidungsstücken, Dekoartikeln und Accessoires.

Auch kulinarische Köstlichkeiten, passend zum Herbst, warten auf die Besucher. Die Buchener Einzelhändler öffnen an diesem Tag bis 16 Uhr ihre Türen und runden das Angebot eines gemütlichen Herbstbummels ab.

> Jubiläum DLRG, Höpfingen: Mit einem vielfältigen Programm feiert die DLRG-Ortsgruppe Höpfingen am Samstag und Sonntag am Fußweg hinter dem Familienbad ihr 60-jähriges Bestehen. Das Festwochenende beginnt mit einem Unterhaltungsabend am Samstag ab 19 Uhr mit "Brick & Band" im Festzelt.

Der Festsonntag startet um 10 Uhr mit einer Familienwortgottesfeier mit Fahrzeugweihe, wobei alle anwesenden Kinder bei der Weihe des Einsatzfahrzeugs mitwirken dürfen. Nach dem Mittagstisch werden außerdem eine Spielstraße und Hüpfburg sowie eine Fahrzeugausstellung angeboten.

> "Getzemer Moarkd"; Götzingen: Ein fester Bestandteil im Dorfleben von Götzingen findet am Sonntag entlang der Thingstraße statt. Nach der Eröffnung um 11 Uhr auf dem Schulhof mit Platzkonzert und Bieranstich gestalten viele kleine Stände den Markt und sorgen den ganzen Tag für regen Besuch. Neben kulinarischen Angeboten, Infoständen sowie allerlei Waren ergänzen unterhaltende Präsentationen das Angebot des "Getzemer Moarkds".

> Naturparkmarkt, Obrigheim: Der Markt für regionale Produkte aus dem gesamten Naturpark findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Herzen der Neckargemeinde rund um das Rathaus und in der Hauptstraße statt. Rund 50 Anbieter präsentieren sich und ihre regionalen Waren, Spezialitäten und Besonderheiten.

Dazu gehören frische, gesunde Lebensmittel und Spezialitäten, Pflanzen und Kosmetika sowie handwerklich gefertigte Produkte und Kunsthandwerk. Und die zahlreichen regionalen Leckereien gibt es nicht nur für zu Hause, sondern auch zum Genießen vor Ort.

> Frauenflohmarkt, Mosbach: Shoppen mit gutem Gewissen verspricht der "Flohmarktine"-Frauenflohmarkt am Samstag von 12 bis 16 Uhr. Knapp 70 Ausstellerinnen bieten ihre Waren bei diesem nachhaltigen Event in der "Alten Mälzerei" in Mosbach.