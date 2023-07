> Spielefest, Mosbach: Am Sonntag findet von 14 bis 18 Uhr das Spielblüten-Spielefest im Kleinen Elzpark statt. Ganz unter dem Motto "Spaß für die ganze Familie" warten viele Attraktionen, sportliche Herausforderungen, Spiele und gute Laune auf die Besucher. Beim Spielmobil "Spieledrachen" aus Freiburg, einem Mitmachzirkus, Riesenbauklötzen, einem Feuerwehrauto, Kinderschminken, auf einer Wasserrutsche und in einer Hüpfburg können sich die Kinder austoben. Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.reservix.de und bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie am Sonntag vor Ort.

> Tag der offenen Tür am BGB, Buchen: Die neu gestalteten und bisher sanierten Bauteile des Burghardt-Gymnasiums (BGB) werden am Samstag von 11 bis 17 Uhr bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei hat die Bevölkerung die Gelegenheit, einen Einblick in diese große Investition zu nehmen und sich ein Bild vom Gelingen der Baumaßnahmen zu machen.

Der Tag der offenen Tür startet um 11 Uhr mit einer gemeinsamen Begrüßung. Gäste können das Schulhaus selbst erkunden oder bei den regelmäßig angebotenen Führungen teilnehmen. Für Kinder gibt es eine eigene Entdecker-Rallye, eine Station zum Kinderschminken und Entdeckerstationen. Außerdem werden spezielle barrierefreie Rundgänge angeboten. Spannende Vorführungen, abwechslungsreiche Mitmachstationen sowie Ausstellungen, Musik, Tanz und Theater runden das vielfältige Angebot ab.

> Feste und Musik in der Region: Einen musikalischen Ausflug nach Griechenland veranstaltet der Musikverein Schweinberg mit seiner Sommerserenade am Samstag ab 19.30 Uhr auf dem Kirchplatz. Das Gesamtorchester sowie das Nachwuchsensemble "Mini-Band" versprechen viele musikalische Highlights, die mit griechischen Leckereien umrahmt werden. Am Sonntag findet von 14 bis 18 Uhr ein griechischer Nachmittag auf dem Kirchplatz statt.

Zur Schloss-Serenade lädt die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim am Samstag um 20 Uhr in den Schlossgraben des Adelsheimer Unterschlosses ein. Unter dem besonderen Motto "Women only" erklingen ausschließlich Werke von Komponistinnen. Bewirtung ist bereits ab 19 Uhr.

Das Götzenturmfest der "Heddebörmer Musikanten" findet am Samstag ab 16 Uhr in der Freizeitanlage rund um den Götzenturm in Hettigenbeuern statt. Der Sonntag startet ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen, am Montag beginnt um 16 Uhr der Festbetrieb.

Das Sportfest des TSV Oberwittstadt mit Musik und Unterhaltung findet von Freitag bis Montag statt. Am Freitag beginnt das Fußballprogramm um 17.30 Uhr, ab 21 Uhr steigt die bekannte "Caribbean-Night Vol. 11 mit DJ Diabolo". Der Samstag startet mit dem fußballerischen Programm ab 14 Uhr, ehe "Die Hüngheimer" ab 20 Uhr für stimmungsvolle Musik, Spaß, Party und gute Laune sorgen. Mit dem Mittagstisch ab 11.30 Uhr wird der Sportfest-Sonntag eröffnet, am Montag beginnt um 14 Uhr der Kindernachmittag, bevor der Musikverein Oberwittstadt ab 20 Uhr zu Tanz und Unterhaltung aufspielt.

Zum Jubiläumswochenende des TC Bödigheim steigt am Samstag eine Open-Air-Party mit der Band "Return United", die ab 21 Uhr für gute Stimmung sorgt. Der Jubiläumssonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Zeltgottesdienst am Tennisgelände mit anschließendem Mittagessen, bevor für die Kleinen eine Hüpfburg und Kinderschminken sowie für die Großen Kaffee und Kuchen angeboten werden.

Das runde Leder rollt beim Sportfest des VfB Altheim von Samstag bis Montag. Der Spielbetrieb beginnt am Samstag ab 14.30 Uhr sowie am Sonntag ab 10.30 Uhr. Am Montag findet ab 15 Uhr ein Spielenachmittag für Kinder statt, bevor ab 18 Uhr das Firmenturnier beginnt.

> Volksfest, Bad Mergentheim: Rasantes Fahrvergnügen auf dem attraktiven Rummelplatz gepaart mit uriger Wies’n-Atmosphäre im festlich geschmückten Zelt: Das Bad Mergentheimer Volksfest auf dem Festplatz im Erlenbachweg sorgt mit Attraktionen wie einem Kinder- und Familientag, Oldtimertreffen sowie einer Lasershow zum Volksfestfinale von Freitag bis Montag für eine gelungene Auszeit vom Alltag.

> Wiesenmarkt, Erbach: Am Freitag beginnt in Erbach eines der größten Volksfeste in Südhessen. Über 400 Aussteller und Händler mit vielseitigen Waren bieten das Passende für Jung und Alt. Gastronomie-Betriebe, Fahrgeschäfte und Musik sorgen für Unterhaltung bis 3 Uhr morgens. Weiterhin wird ein attraktives Rahmenprogramm mit Familientag, Reitturnier, "Ladies Night" und besonderen Feuerwerken bis 30. Juli geboten. Am Sonntag locken die Erbacher Geschäfte zu einem verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr in die Innenstadt. Die perfekte Gelegenheit, das Markttreiben mit einem Einkaufsbummel zu verbinden.

> Malle-Party im Halli Galli, Buchen: Die erste offizielle "JAFD Outdoor & Indoor Malle Party” steigt am Freitag ab 19 Uhr auf dem Gelände der Discothek "Halli Galli". Mit dabei sind "Anstandslos & Durchgeknallt”, "Ingo ohne Flamingo”, "Minnie Rock” und "DJ Eisbär”. "Blackout Eventmanagement" sorgen für den besten Sound und eine tolle Lightshow.

> "Haigern Live!": Die 13. Auflage von "Haigern Live!" findet von Freitag bis Montag statt. Veranstaltet wird das Festival auf dem Haigern zwischen Flein und Talheim. In diesem Jahr werden an vier Tagen wieder bekannte und regionale Bands und Musiker auftreten. Das Festival hat sich in den letzten Jahren zum größten Open-Air-Festival und einem der beliebtesten Events in der Region Heilbronn entwickelt, bei dem die Künstler alle für den guten Zweck spielen. Nicht nur auf der großen Bühne ist viel geboten. Das Rahmenprogramm am Familiensonntag auf dem gesamten Festivalgelände lädt zum Schauen und Mitmachen ein.