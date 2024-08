Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die Landkreisverwaltung hat mit ihren Kooperationspartnern auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches und gleichsam ansprechendes Paket zu den Neckar-Odenwald-Tagen geschnürt. Die Kernstadt Buchen lädt mit ihren beiden Stadtteilen Hettingen und Hainstadt vom 20. September bis 6. November zu den einzelnen Veranstaltungen ein.

"Sechs Veranstaltungen an fünf verschiedenen Orten machen deutlich, dass wir dieses kreative, ideenreiche und kurzweilige Programm zu den Menschen in unserem Landkreis bringen wollen. Alle sind bereits heute herzlich dazu eingeladen, daran teilzunehmen", freut sich Landrat Dr. Achim Brötel bereits im Vorfeld.

> Kreisseniorentag: Den Auftakt macht in diesem Jahr der Kreisseniorentag am Freitag, 20. September, um 14 Uhr in der Buchener Stadthalle und steht unter dem Jahresmotto "Informiert und gesund alt werden". Der Hauptredner ist Professor Dr. Hans-Werner Wahl. Er ist Gerontologe, war bei der Universität in Heidelberg beschäftigt und spricht neben dem Jahresmotto auch zum Thema "Altersbilder von gestern revidieren". Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt die Band "Grünspan".

Dazu kommen noch der Auftritt eines Tanzpaares sowie ein Kabarett-Beitrag. Die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und Getränken liegt in den bewährten Händen der Landfrauen Neckar-Odenwald. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle des Kreisseniorenrats unter der Tel. 06261-842530 oder per E-Mail an kreisseniorenrat@neckar-odenwald-kreis.de entgegen.

> Kinder- und Familientag: Bunt, laut und lustig wird es am Samstag, 21. September, ab 14 Uhr ebenfalls in der Stadthalle Buchen beim Kinder- und Familientag. Dabei laden viele attraktive Aktionen sowie Überraschungen von Verbänden des Kreisjugendrings zum Mitmachen ein. Es kann sich unter anderem auf Bubble Balls, Riesenbaustelle, Teddybären oder auch auf Kinderschminken gefreut werden.

Jede Menge Kurzweil und gute Laune sind hier garantiert. Zudem gibt es leckere Köstlichkeiten in der "Kindertagsfamiliengaststätte". Organisiert wird dieser Nachmittag vom Jugendreferat des Landratsamts und dem Kreisjugendring des Neckar-Odenwald-Kreises.

> Historikertag: Der Historikertag ist am Freitag, 27. September, um 14 Uhr zu Gast im Lindensaal in Hettingen. Die heimatgeschichtliche Veranstaltung ist bereits seit 1982 ein fester Bestandteil im Terminkalender von Historikern und Heimatforschern. Die Revolution 1848/49, die sich 2023 bzw. 2024 zum 175. Mal jährt, ist Thema des ersten Vortrags. Anhand des Wirkens des badischen Offiziers und demokratischen Revolutionärs Franz Sigel, der einen Teil seines Lebens in Buchen verbracht hatte, wo sein Vater Moritz Sigel Bezirksamtsvorsteher war, werden die historischen Ereignisse skizziert.

Der zweite Vortrag greift die Rolle der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge bei der Entstehung des Südweststaats auf. Hettingen verfügt mit der Eiermann-Magnani-Dokumentationsstätte, die im Anschluss besichtigt werden kann, über einen idealen Anknüpfungspunkt.

Der Heimatverein Hettingen bietet alternativ eine nicht minder interessante Ortsführung an. Die Anmeldung erfolgt über Kreisarchivar Alexander Rantasa unter Tel. 06261-841102 oder per E-Mail an alexander.rantasa@neckar-odenwald-kreis.de.

> Kabarett mit Rosi Scherer: Wer ist wirklich schuld am Klimawandel? Werden die Frauen von Maria 2.0 mit Antiklerikasol geimpft? Und was hat eine Königin bloß gegen Kopfsteinpflaster? Diese und viele weitere Fragen klärt Rosi Scherer am Freitag, 11. Oktober, um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Hainstadt lösungsorientiert in ihrem neuen Frauenprogramm "Weibsleit".

In den kurzweiligen 90 Minuten schlüpft die Kabarettistin wieder gekonnt in ihre schrägen Frauencharaktere. Heiter, bissig und immer pointiert spannt sie den Bogen zwischen der Landfrau Berta über die Mesnerin Gundula bis zur Retterin der Muttersprache, Fräulein Sauerstein. Mit viel Augenzwinkern legen die Damen schonungslos offen, was ist, sein sollte und sein könnte. Selbstverständlich ist die Chancengleichheit gewährleistet: Männer spielen eine nebensächliche Rolle.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Erlös kommt dem Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis zugute. Anmeldungen sind unter Tel. 06261-842283 oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@neckar-odenwald-kreis.de möglich.

> Kreiserntedankfeier: Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird die traditionelle Kreiserntedankfeier unter der Federführung des Bauernverbands Neckar-Odenwald-Kreis am Sonntag, 13. Oktober, um 10 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Buchen gefeiert. Beim anschließenden Begegnungstreffen im evangelischen Gemeindehaus kommen Landwirte und Verbraucher ins Gespräch. Ein einfaches Mittagessen kann eingenommen werden. Die Übergabe der goldenen und silbernen Meisterbriefe sowie die Übergabe der Erntegaben an die Kindergärten der Stadt Buchen runden die Feier ab.

> Gesundheitstag: Zum Abschluss der Neckar-Odenwald-Tage koordiniert die Kommunale Gesundheitskonferenz des Neckar-Odenwald-Kreises am Mittwoch, 6. November, ab 9 Uhr den Gesundheitstag. Dieser richtet sich an Jugendliche der 7. Klassen in Buchen und findet im Buchener Sportzentrum Odenwald statt. An verschiedenen Stationen können die Schüler zu den Themen Bewegung, Ernährung und Nachhaltigkeit ihr Wissen unter Beweis stellen sowie die eigene Fitness und Geschicklichkeit testen. Dabei heißt es für die Schüler vor allem: "Selbst aktiv werden!".

Info: Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Um eine Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen wird gebeten. Ausführliche Informationen werden vor den einzelnen Terminen in der RNZ, auf der Internetseite des Neckar-Odenwald-Kreises unter www.neckar-odenwald-kreis.de sowie in den Sozialen Medien des Landkreises veröffentlicht.