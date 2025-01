Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Am 27. Dezember löste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Deutschen Bundestag auf, nachdem die Ampel-Koalition im November (endgültig) zerbrochen war. Bereits am 23. Februar wird nun neu gewählt – mitten in der Fastnachtszeit und nach einem denkbar kurzen Wahlkampf. Aber auch dort, wo schlussendlich abgestimmt werden muss,