So fühlt er sich wohl: Achim Brötel am Rednerpult und mitten im Grünen in „seinem“ Landkreis. Als Landrat hat der Buchener, der heute 60. Geburtstag feiert, seine „Lebensaufgabe“ gefunden – und will weiter Mitglied im „Verein der klaren Worte“ bleiben. Foto: Rüdiger Busch