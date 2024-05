Von Barbara Englert

Neckar-Odenwald-Kreis. Es geht in die zweite Runde: Seit dem 1. März können Jugendliche des Jahrgangs 2006 den Kulturpass freischalten und ab ihrem 18. Geburtstag ein Budget von 100 Euro in Literatur, Kunst und Musik investieren. Doch welche Angebote gibt es überhaupt in der Region? Und wie kommt der Kulturpass bei den jungen Menschen an? Die RNZ recherchierte.

Schon im letzten Jahr startete der Kulturpass als Angebot für den Jahrgang 2005 – damals jedoch mit einem Budget von 200 Euro. Dabei handelt es sich um eine Initiative des Deutschen Bundestags von Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner. Ein paar Klicks auf der Website des offiziellen Kulturpasses zeigen, dass der Fokus "auf Präsenzformaten wie Veranstaltungen in Theatern, Konzert- und Opernhäusern und Kinos" liege.

Hintergrund Die Daten zum Kulturpass für den Jahrgang 2006 sind am 27. März 2024 erhoben worden, so ein Sprecher der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die örtliche Zuordnung der Nutzer beruhe auf einer freiwilligen Ortsangabe, die bundesweit [+] Lesen Sie mehr Die Daten zum Kulturpass für den Jahrgang 2006 sind am 27. März 2024 erhoben worden, so ein Sprecher der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die örtliche Zuordnung der Nutzer beruhe auf einer freiwilligen Ortsangabe, die bundesweit 83,6 Prozent der 2005er, sowie 82,9 Prozent der 2006er Jahrgänge getätigt haben. > Bundesweit sind etwa 9000 Anbieter mit über 2,7 Millionen Produkten im Kulturpass vertreten > Bis zum Stichtag, den 31. Dezember 2023, haben über 285.000 Jugendliche des Jahrgangs 2005 ihr Budget freigeschaltet – dies entspricht 40 Prozent der Berechtigten. Bis Ende 2024 können sie ihre 200 Euro investieren. > Über 22.000 Jugendliche des Jahrgangs 2006, die bereits 18 geworden sind, haben ihr Budget von 100 Euro freigeschaltet (Stand: 27. März 2024). Bis zum 31. Dezember ist die Freischaltung möglich. Das Budget kann bis Ende nächsten Jahres genutzt werden. > Insgesamt wurden 1,31 Millionen Reservierungen kultureller Angebote vorgenommen, was einem Wert von etwa 25,9 Millionen Euro entspricht. Im Main-Tauber-Kreis (MTK) gibt es derzeit 20 Anbieter,im Neckar-Odenwald-Kreis (NOK) neun. > Im letzten Jahr haben 360 Jugendliche im MTK über die Online-Ausweisfunktion ihren Kulturpass freigeschaltet und seit Anfang März 22 Jugendliche des Jahrgangs 2005. Im Neckar-Odenwald-Kreis waren es 396 Nutzer aus dem Jahrgang 2005 sowie 31 aus 2006. Insgesamt wurden 1132 Reservierungen im MTK getätigt, was einem Wert von 19.492 Euro entspricht. Im NOK sind es bisher 1245 Reservierungen sowie ein Gesamtwert von 18.880 Euro. > Am beliebtesten sind Bücher: Im MTK wurden 869 Reservierungen vorgenommen sowie 902 im NOK. Es folgen Kinobesuche mit 237 Reservierungen (MTK) beziehungsweise 332 (NOK). Auch Angebote des Bereichs "Konzerte und Bühne" wurden wahrgenommen: 26 Reservierungen erfolgten im MTK und elf im NOK. > Bundesweit wurde der Kulturpass zudem für folgende Angebote (mit absteigender Häufigkeit) genutzt: Bücher, Konzerte und Bühne, Kino, Musikinstrumente, Tonträger, Museen und Parks, Noten, Workshops. Workshops gehören erst seit dem 1. Januar 2024 zu den Angeboten des Kulturpasses. [-] Weniger anzeigen

Ebenfalls seien "lokale Anbietende vor Ort wie Buchhandlungen und der Musikfachhandel, Plattenläden und weitere kulturelle Veranstaltungsorte wie Museen, Gedenkstätten, Parks, botanische Gärten oder Kirchen" vertreten. So kunterbunt wie die Kulturpass-Website gestaltet ist, scheint also auch das Angebot zu sein. Ausgenommen seien unter anderem (Online-)Versandhändler, Streaming – sofern es sich nicht um Live-Veranstaltungen handelt – aber auch Computerspiele, DVDs und Schulbücher.

Besonders beliebt seien Bücher. Bundesweit seien hier etwa 760.000 Reservierungen erfolgt, was einem Umsatz von etwa zwölfeinhalb Millionen Euro entspreche, so ein Sprecher der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) auf Anfrage der RNZ.

Andrea Schwitt-Graf von der Buchhandlung Buchheim in Wertheim, einer Filiale der Buchhandlung Schöningh, beobachtet, dass "von Belletristik bis zu Fachbüchern" alles von den Jugendlichen wahrgenommen werde. Ob für persönliche Hobbys, die Abiturvorbereitung oder das Studium – es werde querbeet bestellt.

Dies bestätigt auch Berthold Poschipil, Geschäftsleiter von Schöningh. Nachdem Frankreich mit einem ähnlichen Projekt gerade im Buchhandel positive Erfahrungen gesammelt habe, war dies für Schöningh Grund genug, sich ebenfalls für den Kulturpass zu registrieren. Man wolle die Kunden dazu bewegen, Bücher in der Buchhandlung zu kaufen, erklärt Poschipil. Nicht nur bereits bekannte Kunden nutzten das Angebot, sondern auch andere stoßen über die Kulturpass-App, über die man das Geld freischalten und investieren kann, auf die Buchhandlung.

Bestellungen müsse man vor Ort abholen, sodass der Gang zum Geschäft unerlässlich sei. Der Datenschutz werde bei den Bestellungen selbstverständlich gewährleistet. "Wir sind sehr zufrieden", berichtet Poschipil. Seit den ersten Bestellungen Anfang Juli letzten Jahres habe es 2000 Reservierungen in den zehn fränkischen Filialen gegeben.

Auch die Konzerte in der Tauberphilharmonie in Weikersheim sind seit dieser Spielzeit auf der Kulturpass-App zu finden. "Natürlich unterstützen wir es, wenn Jugendliche motiviert werden und die Mittel erhalten, um Kultur zu genießen", so die Programmmanagerin Viktoria Schomer. Es gebe zwar Nachfrage, allerdings werde das Angebot eher weniger genutzt.

Schließlich gebe es auch ohne Kulturpass bereits Rabatte für Jugendliche, sodass sich das Einlösen des Budgets womöglich eher bei größeren Festivals lohnen würde, vermutet Schomer. Das breite Programm des Konzerthauses spreche dennoch alle Altersgruppen an. Gerade für Jugendliche seien beispielsweise ein Konzert des Landesjugendsinfonieorchesters Hessen oder ein Auftritt der "Jazzrausch"-Bigband Ende Mai attraktiv.

Letzteres spricht Alina Hörner aus dem Hardheimer Ortsteil Gerichtstetten an. Bisher habe sie ihr Budget noch nicht ausgegeben, doch seien neben einem Besuch im Kino auch ein Konzert bei der Jazzrausch Bigband geplant. Es sei "immer gut, Kultur zu fördern". Allerdings stellt die 18-Jährige infrage, ob der Betrag von 200 Euro im letzten Jahr wirklich nötig gewesen sei. So fände es Alina auch nicht schlimm, wenn das Geld auf andere Weise sinnvoll investiert werden würde. Schließlich wiege der Kulturpass nicht auf, "was man während Corona verpasst hat".

Luisa Martin aus Sindolsheim hat ebenfalls im letzten Jahr das Budget über die App freigeschaltet. Dies sei nicht ganz unkompliziert, bedarf es hierbei der Online-Ausweis-Funktion. Die App selbst sei jedoch einfach zu bedienen. "Ich finde, es ist eine super Lösung", meint Luisa.

Es sei für alle 18-Jährigen, nicht nur für eine einzelne Gruppe dieser, und man unterstütze die regionalen Anbieter. Zudem lobt die Sindolsheimerin die vielfältigen Angebote – es sei für jeden etwas dabei. So habe sie bisher ihr Geld in Romane investiert sowie in einen Kinobesuch der Löwenlichtspiele Walldürn.

Schon seit letztem Jahr beteilige sich dieses Kino an der Initiative, berichtet der dortige Theaterleiter Florian Munz. In den letzten Monaten wurde der Kulturpass etwa 20 Mal bei ihnen eingelöst. Je nachdem, welche Filme laufen, werde das Angebot unterschiedlich wahrgenommen. So habe "Barbie" viele Jugendliche in die Kinos gelockt. Zum Start von "Chantal im Märchenland" erwartet Munz ebenfalls Kulturpassnutzer, spreche der Film schließlich eine jüngere Altersgruppe an.

Die Umsetzung des Kulturpasses sei sowohl für das Kino als auch für die Nutzer einfach zu handhaben. Ein Gutschein könne erstellt und vor Ort eingelöst werden – das Restguthaben werde den Jugendlichen einfach wieder in der App gutgeschrieben. "An sich ist es eine gute Sache", erzählt Munz. "Nur verstehe ich die Einschränkung nicht ganz." So wirft er die Frage auf, weshalb nur die 18-Jährigen der Jahrgänge 2005 und 2006 das Angebot wahrnehmen könnten. Auch die Jugend älterer Jahrgänge habe unter Corona gelitten.

Judith Brümmer dagegen stammt ebenfalls aus dem Jahrgang 2005 und ist somit berechtigt. Bisher hat sie den Kulturpass noch nicht genutzt, habe sich allerdings schon Gedanken darüber gemacht. Mit der Familie gehe sie regelmäßig auf Ausflüge, erzählt die Osterburkenerin, sodass sie das Budget vielleicht für den ein oder anderen Museumsbesuch verwenden wird. Hierfür würde sie auch ohne den Kulturpass Geld ausgeben.

Allerdings überlege sie, auch kleinere Konzerte zu besuchen, worauf sie sonst eher verzichtet hätte. "Wenn man das Geld zur Verfügung gestellt bekommt, kann man es sich ja auch ansehen." Emil Rotter aus Eubigheim freut sich ebenfalls über seine 200 Euro. "Ich finde es gut, auch wenn ich es noch nicht genutzt habe", berichtet der Abiturient.

Dennoch lobe er die Initiative, betreffe sie schließlich genau die Aktivitäten, die man gerne in der Freizeit unternehme. So spiele er mit dem Gedanken, das Geld für Konzerte oder auch Kinobesuche zu nutzen. Bei der Benutzung der App müsse man ein wenig suchen, um die regionalen Angebote zu finden. Im Allgemeinen fällt das Feedback zum Kulturpass sowohl bei den Nutzern als auch bei den Anbietern also positiv aus.

Selbst wenn die hier befragten Jugendlichen zumeist auch ohne Kulturpass Geld für kulturelle Angebote ausgeben würden, freuen sie sich über das zusätzliche Budget, und auch die Anbieter zeigten sich erfreut über die Unterstützung von Seiten des Bundes. So steht es den Jugendlichen des Jahrgangs 2006 seit März nun frei, ihr Budget bis Ende 2025 zu nutzen – für Museen, Comedy, Festivals und vieles andere mehr.