Neckar-Odenwald-Kreis. (cao/dpa) Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte in diesem Jahr eigentlich alles fertig werden, unter jeder Straße im Neckar-Odenwald-Kreis Glasfaser liegen. Jetzt ist klar: Der Abschluss des zukunftsweisenden Infrastrukturprojektes wird sich im Landkreis um zwei Jahre verzögern, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet.

Bis Oktober 2023 war die Hälfte der Bauarbeiten erledigt. In den vergangenen Monaten hat sich das Tempo jedoch verlangsamt. Den Verzug angedeutet hatte BBV-Geschäftsführer Martin Naber bereits im März (die RNZ berichtete). Auf der nicht-öffentlichen dritten Regionalkonferenz des Breitbandversorgers in Mosbach wurden kritische Töne aus der Kommunalpolitik laut. Bemängelt wurde der schleppende Glasfaserausbau in einigen Kommunen. Naber räumte ein, dass manche Rahmenbedingungen schwieriger geworden seien. Insbesondere die starken Kostensteigerungen im Bausektor und beim Material sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit von spezialisierten Generalunternehmen hätten einen zügigen Ausbau erschwert.

Das Besondere an dem Projekt: Der Ausbau wird privatwirtschaftlich finanziert. 135 Millionen Euro will die BBV nach aktuellem Stand dafür investieren – 15 Millionen mehr als 2021 anvisiert.

Dem Breitbandatlas des Bundesverkehrsministeriums zufolge reicht im Neckar-Odenwald-Kreis nur bei 10,48 Prozent der Haushalte das besonders leistungsfähige Glasfaserkabel zumindest bis zum Gebäude. Damit liegt der Flächenlandkreis noch hinter den recht mauen Zahlen für Baden-Württemberg (18,87 Prozent) und Deutschland (32,08 Prozent). Ziel der Bundesregierung ist es, Deutschland bis 2030 flächendeckend mit Glasfaser zu versorgen.