Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Was am Freitag von den beteiligten Konzernen noch als Spekulation abgetan wurde, ist seit Montag Gewissheit: Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in Ismaning übernimmt den Mitbewerber Infrafibre Germany (IFG) und damit auch dessen für den Glasfaserausbau im Neckar-Odenwald-Kreis zuständige Tochter Breitbandversorgung