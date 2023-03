Blaschek: Wir haben zunächst einmal klar steigende Einsatzzahlen. Wir sind in aller Regel diejenigen, an die sich die Menschen in allen möglichen Notlagen zuerst wenden und von denen sie Hilfe erwarten, vor allem, wenn sie nirgendwo anders Unterstützung bekommen. Die verbale Gewalt am Telefon hat auf jeden Fall zugenommen. Vor allem weibliche Mitarbeiter in der Leitstelle sind hier verstärkt betroffen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Es kommt schon mal vor, dass eine Silvesternacht nachwirkt. Was allerdings nach dem Jahreswechsel in Berlin aufzuarbeiten war, bleibt als völlig inakzeptabel hängen. In der Hauptstadt waren Rettungskräfte ganz bewusst angegriffen worden – ein Vorfall, der weit über Berlin hinaus für Entsetzen und Bestürzung gesorgt hat.

Von Rüdiger Busch und Heiko Schattauer

Nun ist Berlin groß und weit weg, aber Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte ist kein exklusives Hauptstadtphänomen, auch außerhalb von Ballungsräumen immer wieder (und zunehmend?) ein Problem.

Die RNZ hat mit Carsten Diemer (Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn), Jörg Kirschenlohr (Kreisbrandmeister) und Steffen Blaschek (Geschäftsführer DRK-Kreisverband Mosbach) drei Vertreter der Blaulicht-Organisationen aus der Region an einen Tisch gebracht, nach Stimmungen und Stimmung, nach Entwicklungen, Sorgen und Prognosen gefragt.

Carsten Diemer (Polizei), Jörg Kirschenlohr (Feuerwehr) und Steffen Blaschek (DRK) im Gespräch mit den RNZ-Redakteuren Heiko Schattauer (M.) und Rüdiger Busch (r.). Foto: Oesterreich

"Der Druck hat in den letzten Jahren enorm zugenommen", hat Innenminister Thomas Strobl dieser Tage beim Besuch einer regionalen Leitstelle und mit Blick auf das Rettungswesen festgestellt. Hat er Recht? Wie groß ist der Druck hier bei uns, bei Ihnen?

Blaschek: Wir haben zunächst einmal klar steigende Einsatzzahlen. Wir sind in aller Regel diejenigen, an die sich die Menschen in allen möglichen Notlagen zuerst wenden und von denen sie Hilfe erwarten, vor allem, wenn sie nirgendwo anders Unterstützung bekommen. Die verbale Gewalt am Telefon hat auf jeden Fall zugenommen. Vor allem weibliche Mitarbeiter in der Leitstelle sind hier verstärkt betroffen.

Diemer: Wir als Polizei werden ja nicht gerufen, wenn’s gemütlich ist, sondern das sind ja zumeist angespannte Situationen. Wir sind es also – im Gegensatz zum Rettungsdienst oder zur Feuerwehr – schon gewohnt, dass sich nicht immer jeder freut, wenn wir kommen. Entgleisungen gegenüber Einsatzkräften hat es auch schon früher gegeben, aber vielleicht waren sie zuverlässiger zuzuordnen, also beispielsweise auf übermäßigen Alkoholkonsum.

Dass es inzwischen bei Angriffen oder Beleidigungen auch die trifft, die ausschließlich helfen, ist natürlich sehr unschön. Man muss aber fairerweise auch sagen: Das, was in Berlin passiert ist, hat eine andere Dimension. So etwas gab es bei uns noch nicht.

Kirschenlohr: Bei unseren Kernaufgaben stellen wir kaum eine Veränderung fest: Wird die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, freuen sich die meisten über unser Erscheinen. Anders sieht es bei freiwilligen Aufgaben wie Wachdiensten oder Parkplatzeinweisungen aus: Da spürt man, dass der Respekt fehlt, und deshalb wird es immer schwieriger, Kameraden für solche Einsätze zu motivieren. Aber körperliche Übergriffe habe ich in meiner Zeit als Kreisbrandmeister zum Glück noch nicht erleben müssen.

Abnehmender Respekt – auch vor der Uniform – scheint grundsätzlich ein Problem zu sein ...

Diemer: Die Polizei ist für viele ja der erste Repräsentant des Staates, das heißt, dass wir dann auch als erstes die Unzufriedenheit über bestimmte Vorgaben und Entscheidungen abbekommen, wie es zum Beispiel bei der Pandemie zu erleben war. Es ist aber auch in anderen Bereichen festzustellen, dass die Leute grundsätzlich vieles in Frage stellen und oft diskutiert werden muss. Wobei ein Austausch in vernünftigem Rahmen natürlich erstrebenswert ist, also bitte nicht falsch verstehen.

Kirschenlohr: Ich kann für uns noch einmal betonen: Dort, wo gearbeitet wird, also wir zum Beispiel einen Brand bekämpfen oder technische Hilfeleistung leisten, gibt es keine Probleme. "Bordsteinkommandanten", die dabei stehen, beobachten und vieles besser wissen, die gab es schon immer.

Also doch alles gut bei uns auf dem Land?

Diemer: Die Fallzahlen sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Im Jahr 2021 gab es im Neckar-Odenwald-Kreis 54 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte und im letzten Jahr wurden 23 Kolleginnen und Kollegen während der Ausübung des Dienstes verletzt.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es 9, was auch schon nicht akzeptabel ist. In vielen Fällen sind wir auch verbaler Gewalt ausgesetzt. Teilweise durch Beleidigungen, die wenn möglich angezeigt werden, aber auch durch verbale Provokationen, die leider sehr häufig vorkommen.

Blaschek: Bei uns hält sich das glücklicherweise sehr in Grenzen. Mir sind aus den letzten zehn Jahren nur zwei tätliche Angriffe gegen den Rettungsdienst bekannt. Einmal war ein Messer im Spiel, einmal flog eine Tasse. Aber wie gesagt, die verbalen Attacken haben schon deutlich zugenommen.

Lässt sich denn die Zunahme der Fälle in diesem Bereich klar zuordnen? Also einer bestimmten Alters- oder Gesellschaftsgruppe etwa?

Diemer: Nein. Respektlosigkeit gegenüber Uniformierten oder Rettungskräften gibt es aus allen Altersklassen und allen Bevölkerungsschichten. Das in größeren Städten an Silvester beobachtete Phänomen, dass sich Jugendliche – häufig mit Migrationshintergrund – in großen Gruppen zusammentun und Helfer angreifen, stellen wir im Neckar-Odenwald-Kreis nicht fest.

Kirschenlohr: Das kann ich nur bestätigen: Wenn es bei uns zu Beleidigungen kommt, findet sich unter den Tätern die ganze Breite der Bevölkerung. Es überrascht mitunter, wie wenig Respekt Menschen, die mitten im Leben stehen, vor Helfern haben. Beispielsweise, wenn es zu massiven Beschwerden oder gar zu Beleidigungen kommt, sobald ihnen ein Rettungswagen oder ein Feuerwehrfahrzeug im Einsatz im Weg steht.

Blaschek: Ich kann dies für unseren Bereich ebenfalls bestätigen. In den Beleidigungen und Übergriffen spiegelt sich eine gesellschaftliche Entwicklung wider: Jeder pocht auf sein individuelles Recht und will sich von anderen nichts sagen lassen.

Wirken sich diese Entwicklungen auf die Gewinnung von Einsatzkräften aus? Oder gibt es Kolleginnen und Kollegen, die wegen zunehmender Eskalationen schon ihr Amt aufgegeben haben?

Kirschenlohr: Glücklicherweise sind wir personell in der Region noch recht gut aufgestellt. Dank der guten Arbeit in den Kinder- und Jugendfeuerwehren haben wir auch Nachwuchs. Zudem steigt der Frauenanteil stetig, was sehr erfreulich ist. Und mitunter sind es auch Quereinsteiger, die dafür sorgen, dass die Feuerwehr ihre Schlagkraft erhalten kann. Aber um auf den Kern der Frage zurückzukommen: Für zusätzliche Dienste wie die bereits genannte Parkplatzeinweisung wird es zunehmend schwieriger, Leute zu aktivieren.

Blaschek: Bei den Hauptamtlichen im Rettungsdienst haben wir erfreulicherweise einen sehr guten Zulauf. Im ehrenamtlichen Bereich ist es schwieriger. Aber wenn man sieht, mit welchen Problemen viele Vereine zu kämpfen haben, dürfen wir da wirklich nicht klagen. Glücklicherweise ist es so, dass Menschen, die wirklich helfen wollen, auch helfen. Da werden die möglichen Begleitumstände ausgeblendet.

Die heiße Phase der Faschenacht steht bevor: eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte?

Diemer: Das ist für uns zu bewältigen: Es sind in der Regel Einsätze ohne größere Komplikationen mit gut gelaunten Menschen. Dass ein paar über die Stränge schlagen, wird nicht zu verhindern sein, bereitet uns aber auch keine größeren Sorgen.

Blaschek: Gewalt gegen Einsatzkräfte war bei der Fastnacht für uns zum Glück noch nie ein Thema. Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltungen nach der Corona-Pause gut besucht sein werden, von daher ist mit einem erhöhten Einsatzgeschehen zu rechnen. Deshalb werden wir auch die Leitstelle personell stärker besetzen.

Kirschenlohr: Die Leute wollen feiern und ihre Freiheit wieder genießen. Ich gehe davon aus, dass wir bei der Fastnacht in erster Linie gut gelaunten Menschen begegnen werden.

Was würden Sie sich von der Politik und von den Bürgern wünschen?

Diemer: Mein Wunsch wäre, dass Gewalt an Rettungskräften und an der Polizei konsequent sanktioniert wird. Strafen besitzen eine Außenwirkung und können eine zweite oder dritte Tat verhindern. Von den Bürgern würde ich mir mehr Akzeptanz für unsere Maßnahmen wünschen: Wir werden schließlich gerufen, um zu helfen, um eine Gefahr zu beseitigen oder einen Konflikt zu lösen.

Kirschenlohr: Dass wir unsere Arbeit erledigen dürfen und dabei im Einsatz nicht behindert werden: Das wäre mein größter Wunsch. Generell würde ich mir schon mehr Wertschätzung für die Arbeit der Blaulichtorganisationen wünschen.

Blaschek: Ich wünsche mir mehr Vertrauen in unser Handeln: Wir kommen, um zu helfen, und wir erledigen unsere Aufgabe mit Sinn und Verstand.