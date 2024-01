Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Als am Mittwoch gegen 8 Uhr in Buchen bei -4 Grad Celsius die angekündigten Niederschläge einsetzten – erst Graupel, der dann in einen leichten Nieselregen überging – blieb das befürchtete Chaos auf den Straßen zum Glück aus. Die Winterdienste hatten ganze Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass die meisten Straßen im Kreis befahrbar waren. Dennoch war den ganzen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote